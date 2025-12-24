Los mensajes de Mazón a Feijóo en la noche de la dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se cruzó mensajes con el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, desde las 20:08 horas hasta las 23.29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

Así consta en los mensajes de Mazón que el propio Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos y al que el líder del PP ha pedido testificar mediante videoconferencia el próximo 9 de enero, según los documentos a los que ha tenido acceso EFE.

Feijóo aclara que fue él el que comenzó las conversaciones a las 19:59 de la tarde de la dana; nueve minutos después, a las 20:08, cuando ya habían pasado tres desde que se envió el ES-Alert, recibió la primera respuesta de Mazón: "Gracias, Presi".

