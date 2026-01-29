Puente defiende la transparencia del Gobierno sobre Adamuz y lamenta los bulos de las derechas

Máxima tensión política. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece, a petición del Partido Popular, para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz en el Senado, donde ha incidido en que el Ejecutivo está ofreciendo toda la información con transparencia y ha advertido de la estrategia de la derecha política y mediática de lanzar "bulos", algo que erosiona la confianza en las instituciones.

Al grito de "dimisión" ha sido recibido Puente por parte de los senadores del Partido Popular, quienes han criticado que Pedro Sánchez no haya ido a la Cámara Alta (dará explicaciones en el Congreso el próximo 11 de febrero). El ministro, durante sus primeras palabras, ha expresado el dolor por el accidente y ha reconocido la labor de los servidores públicos, para luego recordar que Mariano Rajoy nunca compareció ante las Cortes por la tragedia de tren en Angrois.

El ministro ha centrado buena parte de su intervención inicial de una hora en la cronología de los hechos conocidos. Y, asimismo, ha recordado las labores de mantenimiento que se han hecho durante estos años. Puente ha indicado que el trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla no está "olvidado" y ha remarcado: “Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla". Lo que se hace, ha añadido, es retocar los elementos que lo requieran.

"La desinformación planificada está vinculada a los neofascismos"

En la fase final de esa primera intervención, Puente ha lanzado desde la tribuna de oradores un mensaje sobre el compromiso con la transparencia: "He asumido riesgos y he podido cometer errores, pero no tengo intención de ocultar nada". "Pienso que la transparencia es respeto a las víctimas", ha apostillado.

Por ello, ha puesto sobre la mesa que ha dado cuatro ruedas de prensa y ha concedido más de 16 entrevistas con la idea de trabajar para "aclarar lo ocurrido" y "reforzar la seguridad y la confianza" en el sistema ferroviario. Frente a ello, ha comentado, están los bulos en las redes sociales: "La desinformación planificada está vinculada a los neofascismos que buscan aniquilar la convivencia y minar la confianza en las instituciones".

Por eso, ha llamado a la reflexión sobre los bulos de la derecha política y mediática: "Esto solo beneficia a los que no creen en las instituciones y no creen en nuestro país".

Critica el "circo" del Partido Popular

En la réplica al PP, el ministro de Transportes ha señalado que no sabe cómo se sentirán las víctimas viendo esta “especie de circo” del Partido Popular en el Senado: “No puede ser más inapropiado”. “Su intervención es inapropiada”, ha insistido el socialista tras las palabras de Antonio Silván, el portavoz popular durante la comparecencia.

Asimismo, ha contrapuesto que ahora el PP va a forzar una comisión en el Senado sobre el accidente en Córdoba cuando la trató de tumbar en el Congreso cuando sucedió la tragedia de Angrois. En ese punto, rememoró que Alberto Núñez Feijóo rechazó un órgano de este tipo en el Parlamento gallego entonces.

“Cuando ustedes gobiernan, la culpa siempre la tiene el maquinista. Ahora la culpa es del ministro”, ha lamentado Puente, que ha calificado de vergüenza la actitud de los populares que tardaron un año en ofrecer el tique de El Ventorro por la comida de Carlos Mazón durante el día de la dana en Valencia.

“¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Creo que no. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos: atender a las víctimas, información en tiempo real y coordinación entre administraciones”, ha manifestado el titular de Transportes, quien ha añadido que España está “cerca del riesgo cero” en materia de seguridad ferroviaria.

