El homenaje de Estado por las víctimas de Adamuz será el 31 de enero en Huelva

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado este miércoles auspiciar juntos un homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva, a, han informado fuentes de ambos Ejecutivos.

En comunicados prácticamente idénticos y emitidos de forma simultánea, los dos gobiernos explican que Sánchez y Moreno han hablado por teléfono para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente.

Fuentes del Gobierno central habían avanzado el martes la intención de celebrar un funeral de Estado, pero apuntaban a la necesidad de esperar a que todas las víctimas mortales fueran recuperadas e identificadas y recordaban que había que coordinar agendas con la Casa Real. Finalmente Sánchez y Moreno han acordado que el homenaje tenga lugar el sábado 31 en Huelva. En esa provincia residían al menos 23 de las 43 víctimas mortales del accidente.

Según el último balance, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 41 de los 43 fallecidos.