De Wagner al GRU, militares rusos ‘protegen’ la flota fantasma de Moscú

El 27 de diciembre de 2025, el petrolero sancionado Kira K estaba atracado en el puerto ruso de Ust-Luga, en las profundidades del extremo oriental del golfo de Finlandia. Se preparaba para transportar 734.000 barriles de crudo pertenecientes a Lukoil, el gigante energético ruso incluido en listas negras, hacia el mercado mundial.

Según una lista de tripulación obtenida por los periodistas, el barco estaba operado por una mezcla de marineros procedentes de Myanmar, China y Bangladesh. Pero también había otros dos hombres a bordo. El manifiesto del petrolero incluye a los ciudadanos rusos Denis Enin y Aleksandr Kamenev como “supernumerarios”, un término que designa al personal que queda fuera de la tripulación operativa estándar. En los campos de datos que detallan los diplomas marítimos y las cualificaciones de cada tripulante, junto a los nombres rusos solo aparecen dos letras: NA. No disponible, por sus siglas en inglés.

Eso se debe a que estos hombres no son marineros normales.

Kamenev, de 45 años, y Enin, de 48, son ambos veteranos del Grupo Wagner, la notoria organización de mercenarios rusa que combatió en conflictos en todo el mundo en nombre de Moscú durante casi una década, hasta 2023.

Kamenev estuvo en Siria y en Donetsk, ocupada por Rusia, en el momento álgido de las operaciones de Wagner en la zona, según muestran datos filtrados de cruces fronterizos. Enin, por su parte, también ha registrado su dirección en una unidad militar rusa situada en el sur del país.

La presencia de estos dos hombres en el Kira K no es casual. Una investigación conjunta de Delfi, Helsingin Sanomat, iStories y OCCRP ha identificado un patrón sistemático de militarización de la llamada flota fantasma de Rusia, el término utilizado para describir los cientos de buques envejecidos y de propiedad opaca que Moscú utiliza para eludir las sanciones occidentales sobre su petróleo.

Al analizar listas de tripulación de petroleros sancionados en 20 travesías, los periodistas descubrieron que los buques que parten de puertos rusos del mar Báltico llevan ahora regularmente equipos de dos hombres con antecedentes militares.

De los 17 hombres rusos a bordo de estos barcos que carecían de credenciales marítimas, se descubrió que 13 tenían vínculos con el Grupo Wagner o con organizaciones de seguridad del Estado, como el servicio de inteligencia militar ruso, el GRU. Los periodistas establecieron estas conexiones a través de diversas bases de datos rusas filtradas, entre ellas un registro de mercenarios de Wagner de 2021, así como información de agencias de inteligencia europeas y fuentes abiertas.

Estos “extras” o “técnicos”, como a veces se les denomina, comenzaron a aparecer en los buques después de julio de 2025, según las listas de tripulación obtenidas por los periodistas. Resultan notablemente ausentes en una muestra limitada de listas de tripulación de buques que navegaban por rutas del mar Negro o del Pacífico durante el mismo periodo, lo que sugiere una presencia dirigida específicamente al mar Báltico.

Los hallazgos aportan nuevas pruebas a las advertencias de las agencias de inteligencia occidentales, informadas por primera vez por CNN a finales del año pasado, de que rusos con antecedentes en seguridad estaban embarcando en los petroleros “fantasma” de Moscú y participando en actividades de espionaje cerca de las costas europeas. Los manifiestos de tripulación indican la magnitud y el carácter sistemático del fenómeno, y proporcionan nombres y otros identificadores que permitieron a los periodistas confirmar el pasado militar de estos hombres.

Fuentes de inteligencia de varios países europeos dijeron a los periodistas que estos llamados “equipos de protección de buques” han sido desplegados para disuadir a las autoridades de los países del mar Báltico de abordar, inspeccionar o potencialmente incautar las embarcaciones.

Por lo general, las autoridades de la UE no pueden detener estos barcos únicamente por estar sancionados. Pero durante el último año han detenido en varias ocasiones petroleros pertenecientes a la flota fantasma de Rusia, a menudo por navegar bajo bandera falsa o en casos en los que se sospechaba que habían dañado cables submarinos.

Pero con veteranos curtidos en combate a bordo, cualquier intervención de este tipo podría implicar el riesgo de enfrentarse a una resistencia armada.

“El objetivo de esta actividad es proteger la base de ingresos de la Federación Rusa frente a posibles amenazas, ya sea sabotaje [organizado por Ucrania] u otras interferencias procedentes de Occidente”, declaró a Delfi el jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia, el coronel Ants Kiviselg.

“Colocar tripulaciones de protección en estos barcos demuestra que las mercancías transportadas por la flota fantasma y los ingresos derivados de ellas son importantes para Rusia”, añadió.

Rusia depende en gran medida de la ruta del Báltico para transportar el petróleo que genera millones de ingresos para el tesoro de guerra del Estado cada día. Según la Kyiv School of Economics, el país exporta aproximadamente el 40% de su petróleo crudo específicamente a través del mar Báltico.

Pero algunos analistas creen que estos miembros especiales de la tripulación han sido desplegados para hacer algo más que proteger los intereses económicos de Rusia.

Glen Grant, asesor de defensa y ex agregado de defensa del Reino Unido en Estonia y Letonia, señaló que al navegar por el Báltico sin impedimentos, estos antiguos militares también pueden recopilar información valiosa, incluida la forma en que las autoridades occidentales interactúan con los petroleros sancionados.

“En conjunto, eso les da una idea completa de nuestra fuerza, determinación, filosofía y capacidad militar”, afirmó. “El hecho de que también transporten petróleo y que además entre dinero [para Rusia] es un extra”.

El Ministerio de Defensa ruso, Lukoil y la empresa que gestiona el Kira K no respondieron a las preguntas enviadas por los periodistas. Cuando fue contactado por Telegram, Enin, uno de los rusos que figura como parte de la tripulación del Kira K, negó haber estado a bordo del barco y no respondió a más preguntas. El otro ruso, Kamenev, no respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

Un paracaidista y un oficial de inteligencia

Los protectores rusos de buques identificados por los periodistas no están afiliados únicamente al Grupo Wagner, al que la UE acusa de cometer graves abusos de derechos humanos desde Ucrania hasta Siria y la República Centroafricana. (La organización fue efectivamente disuelta después de que su líder, Yevgeny Prigozhin, protagonizara una rebelión fallida en junio de 2023 y muriera en un accidente aéreo dos meses después). Las tripulaciones de la flota fantasma también incluyen rusos procedentes de otros entornos militares, como Aleksandr Malakhov, un “supernumerario” que viajó en el Kira K en octubre de 2025.

Este hombre de 50 años es veterano de la 22ª Brigada Spetsnaz, una unidad de fuerzas especiales bajo el servicio de inteligencia militar ruso conocido como GRU, confirmó a los periodistas una fuente de inteligencia europea. (Datos filtrados también muestran que la unidad Spetsnaz en el óblast de Rostov, en el sur de Rusia, figuraba como dirección registrada de Malakhov). No respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

Malakhov y su compañero, un antiguo mercenario de Wagner llamado Viktor Alexandrov que subió en 2021 una foto suya con uniforme de camuflaje en Siria, también han coincidido en otros petroleros.



Como informaron en enero el medio ruso de periodismo de investigación Dossier Center y la Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), y como confirma un manifiesto de tripulación obtenido por los socios de OCCRP, ambos hombres estuvieron a bordo del Qendil en septiembre de 2025 cuando comenzó un viaje transportando un cargamento de petróleo en el mar Báltico.



Aunque los hombres no estaban a bordo en ese momento, dos meses después el Qendil se convirtió en el primer petrolero alcanzado por un dron ucraniano en el Mediterráneo mientras transportaba petróleo ruso desde el mar Negro hacia India.



Cuando fue contactado para comentar por Telegram, Alexandrov admitió haber trabajado como guardia de seguridad en el Kira K, pero dijo que “fue hace mucho tiempo”. Cuando se le preguntó por sus funciones, respondió: “Yo era simplemente un observador en el barco”. No respondió a más preguntas sobre quién lo había contratado.

En agosto de 2025, el Kira K transportó a otro dúo ruso a través del golfo de Finlandia: Dmitry Frolov, de 50 años, y Juri Tsvetkov, de 38. Los periodistas descubrieron que estos dos hombres ya habían viajado juntos antes. Tanto en 2022 como en 2023, la pareja voló junta en aeronaves de la Fuerza Aérea rusa, según datos filtrados de cruces fronterizos rusos.

Cuando fue contactado por Telegram, Frolov negó haber estado en el mar. Después de que los periodistas le dijeran que tenían pruebas de que había estado presente en el Kira K, escribió: “Olvídalo, no escribas. Si no, os denunciaré al FSB”. Su compañero de barco, Tsvetkov, no respondió a las preguntas enviadas a su dirección de correo electrónico.

El petrolero sancionado conocido como Lebre, por su parte, ha transportado “técnicos” que trabajaban para el Ministerio de Defensa ruso y para el Ministerio de Defensa del territorio separatista de Transnistria, respaldado por Rusia, según información proporcionada por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, que afirmó estar en posesión de los registros laborales de estos hombres.

Cuando fue contactado para comentar, el tripulante vinculado al Ministerio de Defensa ruso negó haber trabajado allí y afirmó que había trabajado en el petrolero como cocinero. Sin embargo, confirmó que el otro ruso a bordo que también figuraba como técnico había servido como guardia. Ese tripulante no respondió a las solicitudes de comentario.

El gestor del barco, Anchor Elite Shipmanagement, afirmó que “no estaba en condiciones de confirmar las acusaciones presentadas” sobre los hombres, pero que su presencia en el barco “no estaba en modo alguno relacionada con actividades militares o de empresas militares privadas”, y que se dedicaban únicamente a “tareas de cocina” y “trabajos relacionados con la cubierta”.

Otro buque de la flota fantasma que acaparó titulares cuando fue incautado por las autoridades francesas en septiembre de 2025 también transportaba a un paracaidista en servicio en el Ejército ruso, según un oficial de inteligencia en la región del mar Báltico que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información proporcionada.

Los periodistas descubrieron que un ruso con el mismo nombre y fecha de nacimiento, Stanislav Babichev, tiene un perfil en una red social que menciona como formación la Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Aerotransportadas 332, una institución de entrenamiento militar. No respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

Un analista del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia (SUPO) afirmó que es probable que estos equipos de seguridad rusos tengan la tarea de impedir que el resto de la tripulación del barco coopere con autoridades extranjeras.

“Es probable que los guardias estén a bordo para garantizar que otros países del mar Báltico no tomen el control de estos barcos con demasiada facilidad”, dijo el analista a Helsingin Sanomat bajo condición de anonimato.

También pueden actuar como “enlaces” para quienes los contrataron, añadió el analista. “Puede suponerse que, si por ejemplo fuerzas militares rusas y buques de la marina operan en la misma zona y escoltan a estos barcos, la tarea de estos hombres puede ser facilitar la comunicación”.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania dijo a los periodistas que estos hombres suelen ser contratados por las empresas de seguridad privadas rusas RSB Group y Moran Security Group.

RSB Group, cuyo sitio web afirma haber “protegido decenas de buques mercantes y científicos rusos y extranjeros”, emplea a antiguos oficiales de inteligencia rusos y a otros combatientes, y ha entrenado unidades para la guerra en Ucrania, según avisos de sanciones de la UE y Estados Unidos. Moran Security, que también ofrece diversos servicios de protección marítima en su página web, ha sido sancionada por Estados Unidos por prestar servicios a empresas estatales rusas.

Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentario.

Aumentando la apuesta

El despliegue de estos agentes de seguridad encubiertos en buques comerciales se produce en medio de un notable aumento de la presencia militar directa de Rusia en el Báltico.

El pasado mayo, la Marina estonia escoltó al petrolero sancionado Jaguar fuera de las aguas económicas de Estonia después de que se descubriera que navegaba sin una bandera válida.

Rusia respondió enviando un avión de combate que violó el espacio aéreo estonio.

“Rusia considera la flota fantasma como una palanca económica muy importante”, dijo el comandante de la Marina estonia, Ivo Värk, quien añadió que la presencia naval rusa en el Báltico se ha cuadruplicado desde 2022.

“Para ellos es una cuestión de alto interés nacional. Rusia está dispuesta a protegerla por todos los medios”.

Un alto oficial de inteligencia europeo que habló bajo condición de anonimato dijo que la presencia de funcionarios de seguridad en estos barcos aumenta los riesgos de cualquier intento de intervenir más en el comercio petrolero ruso.

“Dos individuos potencialmente armados cambian sin duda nuestro cálculo de riesgos cuando debemos decidir si detener o incautar el petrolero. Rusia cree que esto hace que los Estados miembros de la OTAN a lo largo del mar Báltico sean más cautelosos”, afirmó el funcionario.

Para Sean Wiswesser, ex alto oficial de operaciones de la CIA especializado en los servicios de inteligencia y el ejército rusos, esta tendencia sugiere que Rusia también está utilizando los buques de su flota fantasma como plataformas para “sabotaje” y “otras operaciones de inteligencia, como potencialmente desplegar drones”. “Definitivamente no se trata solo de proteger el petróleo ruso”, dijo. “En ninguna otra parte del mundo ha habido tantos cortes de cables, y en tan poco tiempo, como los que se han producido en los últimos dos años en el mar Báltico”.

Información adicional de Kaur Maran, Greete Palgi, Marta Vunš (Delfi).