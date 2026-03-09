El partido de Petro gana las elecciones al Senado en Colombia y Uribe recupera el liderazgo de la oposición

El oficialista Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático demostraron este domingo en las urnas que son los partidos colombianos con mayor caudal electoral al obtener los mejores resultados en las votaciones para el Senado, la Cámara de Representantes y en las consultas presidenciales, informa EFE.

El Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, obtuvo la mayor votación en el Senado y tendrá unos 25 escaños, seguido por el Centro Democrático, con 17, según el preconteo, y aunque no participó en la consulta de la izquierda, el resultado de esa instancia muestra que su candidato presidencial, el senador Iván Cepeda, no tiene rivales de peso en ese sector político.

"Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones", aseguró Cepeda, que lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia para la primera vuelta que se disputará el próximo 31 de mayo, al comentar el salto del Pacto Histórico, de 20 a 25 senadores.

Uribismo fortalecido

El Centro Democrático, por su parte, ocupó el segundo lugar en el Senado y volverá a ser el mayor movimiento de la oposición tras haber ocupado el cuarto puesto en las elecciones legislativas de 2022.

Pese a que mejoró su representación en el Senado al pasar de 13 a 17 senadores, el Centro Democrático no logró elegir a su fundador y líder, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que ocupaba el renglón 25 de su lista.

El uribismo también salió fortalecido de la jornada luego de que la senadora Paloma Valencia ganara con más de 3,2 millones de votos y por abrumadora mayoría 'La gran consulta por Colombia', con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales.

"El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos (entre los candidatos) que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del necomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor", manifestó Valencia en un discurso tras la victoria.

Durante la jornada, los colombianos eligieron también a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López como candidata de la 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación', una coalición de centro, con más de 572.000 sufragios.

Entre tanto, el exsenador Roy Barreras representará a la coalición izquierdista 'Frente por la vida' al haber sumado más de 250.000 votos este domingo.

Fiel de la balanza

En el Senado, al Pacto Histórico y al Centro Democrático les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia, el Partido Conservador y el Partido de la U.

Estas cuatro fuerzas pueden acabar siendo el fiel de la balanza para el presidente que remplace a Petro a partir del próximo 7 de agosto porque sus senadores no se caracterizan por la lealtad partidaria y están divididos entre los que apoyan al actual Gobierno y quienes se oponen a él.

En el límite está el ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional, que tiene 555.632 votos, equivalentes al 3,52% del total.

Eso se debe a que para que un partido tenga representación en el Senado, tiene que superar el umbral del 3% del total de votos, como finalmente lo logró el Movimiento de Salvación Nacional, que apoya al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella, segundo en las encuestas de intención de voto.

"Hoy logramos algo extraordinario: el umbral para Salvación Nacional. Pese a los ataques, pese a la campaña negra, hoy tenemos una bancada encabezada por Enrique Gómez, que será un senador extraordinario, maravilloso", expresó De la Espriella.

Partidos eliminados

Los partidos que definitivamente no tendrán representación en el Congreso, porque no superaron el umbral, son el izquierdista Frente Amplio Unitario; el partido derechista Creemos, y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, el partido surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla de las FARC.

Comunes tuvo en los dos últimos periodos (2018-2022 y 2022-2026), diez escaños adjudicados a dedo, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, beneficio otorgado por el acuerdo de paz de 2016, sin necesidad de elección popular, que termina este año.

Para continuar con representación legislativa, el partido bajó a la arena política y debía obtener este domingo al menos un escaño para mantener su personería jurídica (registro legal), un reto que no era sencillo por su escaso apoyo popular. Ahora hay incertidumbre sobre su futuro.

En cuanto a la Cámara de Representantes, el panorama es incierto ya que el sistema de conteo es más complejo porque la votación se realiza por circunscripciones territoriales, a diferencia del Senado que se contabiliza en una sola votación a nivel nacional.

Sin embargo, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático se perfilan como los principales ganadores de la jornada en la Cámara Baja, según los primeros resultados divulgados por la Registraduría nacional, entidad que organiza los comicios.