Mañueco revalidaría su mandato pero con más dependencia de Vox, según el barómetro de 40dB

  • Vox parte del 17,6% de los votos y conseguiría una subida de hasta el 20,8% logrando entre 16 y 20 escaños
  • El PSOE conseguiría ralentizar su caída y tan solo bajarían dos puntos, de 28 a 26 escaños
El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la clausura de un acto. Tomás Alonso (Europa Press)

La derecha tiene todas las de ganar. Mañueco revalidaría su mandato en Castilla y León en las próximas elecciones del 15 de marzo, según el barómetro de 40dB para El País y la Cadena SER. Pero no todo son buenas noticias para el candidato popular. Vox subirá cinco puntos, hasta llegar a los 18 escaños, mientras que el PP se quedaría con los mismos sillones: 31. 

Los del PP tampoco habría conseguido capitalizar una gran caída del PSOE, como parecía que iba a suceder por los últimos resultados en Extremadura y Aragón, en las que tuvieron sus peores resultados históricos. El partido tan solo bajaría dos puntos, de 28 a 26 escaños. 

Resultado: el PP dependería aún más de los de Abascal para conseguir llegar a cualquier acuerdo. Las 1.200 entrevistas con las que ha contado la encuesta asignan a Alfonso Fernández Mañueco un 31,1% de los votos, por lo que sumarían entre 28 y 33 escaños. PP y PSOE tendrían, por lo tanto, una diferencia de 2,7 puntos. 

Vox parte del 17,6% de los votos, logrados en los últimos comicios y conseguiría una subida hasta el 20,8%. Con ello, llegaría a alcanzar entre 16 y 20 escaños frente a los 13 de ahora. La subida es moderada si se compara con los resultados de Extremadura y Aragón. En las primeras consiguieron pasar del 8,13% de los votos a los 16,9% y en las segundas, del 11,24 al 17,84. 

Las izquierdas a la izquierda del PSOE se exponen a quedarse casi sin representación. En los pasados comicios, Izquierda Unida y Podemos concurrieron juntos, algo que no sucederá en esta nueva cita y, por ello, se arriesgan a dividir el voto. Según el barómetro, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo tan solo lograrían el 3,6% de los votos, por lo que solo pueden optar a un escaño (o a ninguno). Podemos-Alianza Verde tampoco tendría mejor suerte y solo lograría un 1,8%. 

Los partidos de ámbito provincial si tendrían mejores resultados. Unión del Pueblo Leonés (UPL) podría conseguir un escaño más, para pasar a los cuatro. Soria ¡Ya! podría mantenerse en sus actuales tres escaños o perder uno y Por Ávila lograría revalidar el único escaño que tienen ahora. 

