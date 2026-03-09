Mañueco revalidaría su mandato pero con más dependencia de Vox, según el barómetro de 40dB

La derecha tiene todas las de ganar. Mañueco revalidaría su mandato en Castilla y León en las próximas elecciones del 15 de marzo, según el barómetro de 40dB para El País y la Cadena SER. Pero no todo son buenas noticias para el candidato popular. Vox subirá cinco puntos, hasta llegar a los 18 escaños, mientras que el PP se quedaría con los mismos sillones: 31.

Los del PP tampoco habría conseguido capitalizar una gran caída del PSOE, como parecía que iba a suceder por los últimos resultados en Extremadura y Aragón, en las que tuvieron sus peores resultados históricos. El partido tan solo bajaría dos puntos, de 28 a 26 escaños.

Resultado: el PP dependería aún más de los de Abascal para conseguir llegar a cualquier acuerdo. Las 1.200 entrevistas con las que ha contado la encuesta asignan a Alfonso Fernández Mañueco un 31,1% de los votos, por lo que sumarían entre 28 y 33 escaños. PP y PSOE tendrían, por lo tanto, una diferencia de 2,7 puntos.

La negociación PP-Vox lleva a Extremadura a una parálisis política tutelada desde Madrid Ver más

Vox parte del 17,6% de los votos, logrados en los últimos comicios y conseguiría una subida hasta el 20,8%. Con ello, llegaría a alcanzar entre 16 y 20 escaños frente a los 13 de ahora. La subida es moderada si se compara con los resultados de Extremadura y Aragón. En las primeras consiguieron pasar del 8,13% de los votos a los 16,9% y en las segundas, del 11,24 al 17,84.

Las izquierdas a la izquierda del PSOE se exponen a quedarse casi sin representación. En los pasados comicios, Izquierda Unida y Podemos concurrieron juntos, algo que no sucederá en esta nueva cita y, por ello, se arriesgan a dividir el voto. Según el barómetro, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo tan solo lograrían el 3,6% de los votos, por lo que solo pueden optar a un escaño (o a ninguno). Podemos-Alianza Verde tampoco tendría mejor suerte y solo lograría un 1,8%.

Los partidos de ámbito provincial si tendrían mejores resultados. Unión del Pueblo Leonés (UPL) podría conseguir un escaño más, para pasar a los cuatro. Soria ¡Ya! podría mantenerse en sus actuales tres escaños o perder uno y Por Ávila lograría revalidar el único escaño que tienen ahora.