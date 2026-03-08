Los Verdes ganan en el estado de Baden-Württemberg, seguidos de CDU y la ultraderechista AfD

Los Verdes del actual jefe de Gobierno del estado federado de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, vencieron en los comicios celebrados este domingo en dicho estado alemán, seguidos de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, y con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como tercera fuerza, que duplica sus resultados de las anteriores elecciones.

Los Verdes han obtenido el 32% de los votos, la CDU, el 29% y la AfD, el 17,5%, según la proyección de la televisión pública ARD al cierre de los colegios.

El Partido Socialdemócrata (SPD) cae a un mínimo histórico al recibir el 5,5% de apoyos, mientras que el Partido Liberal (FDP) y La Izquierda, con 4,5% de votos, respectivamente, podrían no lograr acceder a la cámara regional, según el sondeo realizado por Infratest dimap para ARD.

En tanto, las proyecciones de la segunda cadena de la televisión pública, ZDF, apuntan a un resultado más ajustado entre Los Verdes y la CDU, aunque los primeros se imponen, con el 31,5%, frente al 30,5% de los conservadores.

La AfD, por su parte, se convierte también según este sondeo, realizado por el instituto Forschungsgruppe Wahlen, en tercera fuerza, con el 18% de los apoyos, mientras el SPD obtiene el 5,5% y el FDP y La Izquierda, el 4,5% respectivamente.

En los comicios regionales celebrados en Baden-Württemberg hace cinco años, Los Verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6% de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1%, y la AfD sumó el 9,7% de apoyos, todavía por detrás del SPD (11,0%) y el FDP (10,5%), y con La Izquierda (3,6%) que no logró acceder al parlamento.