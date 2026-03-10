Vox y PP derogan la Ley de Memoria Democrática de Balears

El Parlament de las Illes Balears ha derogado este martes la Ley de Memoria Democrática, una propuesta de Vox que ha contado con el apoyo del PP y la oposición de todos los partidos de izquierda de la Cámara legislativa, según recoge EFE.

De este modo, Vox ha logrado uno de sus objetivos políticos de esta legislatura con el respaldo de los populares, que en abril de 2018 apoyaron parcialmente esta ley impulsada por el ejecutivo socialista de Francina Armengol.

En su defensa de la derogación, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha repasado una lista de personas asesinadas antes y durante la Guerra Civil por el bando republicano, a quienes se dedicaron calles que fueron renombradas a raíz de las leyes de la memoria y que "no tuvieron nada que ver" con el golpe de Estado de Franco de 1936.

El debate parlamentario ha sido seguido en el salón de los Pasos Perdidos por miembros de la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, ha afirmado que la anulación de esta ley es “un acto muy grave en democracia y es muy doloroso: se derogan derechos humanos”.