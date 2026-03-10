La justicia urge a ‘El Mundo’ a rectificar sobre Silvia Intxaurrondo

La batalla judicial entre la periodista Silvia Intxaurrondo y el diario El Mundo, propiedad del empresario italiano Urbano Cairo, suma un nuevo capítulo. Un juzgado ha ordenado al rotativo y a su director, Joaquín Manso, ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado noviembre en el plazo de tres días y publicar la rectificación de la información sobre el sueldo de la presentadora en RTVE, tal y como establecía el fallo firme dictado en su contra. Es el cuarto varapalo judicial que encaja el periódico en este litigio.

La propia Intxaurrondo lo anunció este martes en su cuenta de X con un mensaje escueto pero contundente: "Hoy, nuevo varapalo judicial para El Mundo y Joaquín Manso (ya van cuatro): el juzgado despacha ejecución y les da 3 días para publicar la rectificación del bulo contra mí, en los términos fijados por la sentencia. Otra vez la Justicia obligándoles a cumplir".

El litigio arranca de una información publicada por El Mundo en la que el periódico afirmaba que RTVE había renovado el contrato de Intxaurrondo por un total de 537.000 euros, una operación que según el rotativo habría coincidido en el tiempo con la entrevista que la presentadora de La hora de la 1 realizó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que le reprochó sus declaraciones sobre la subida de las pensiones a pocas semanas de las elecciones generales.

Intxaurrondo siempre negó esos datos. Según defendió ante los tribunales, las negociaciones con la cadena pública comenzaron mucho antes de aquella entrevista y se prolongaron después de ella. Además, denunció que El Mundo había inflado su sueldo en 150.000 euros, sumando indebidamente la remuneración que percibía por el programa El mejor de la historia.

Un camino judicial con ida y vuelta

El proceso no fue lineal para la periodista. En una primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid desestimó su demanda en enero de 2024, ya que las cifras aportadas por el periódico coincidían con documentos internos de RTVE. El juez también tuvo en cuenta que algunos datos erróneos habían sido corregidos tras una conversación entre El Mundo y el marido de Intxaurrondo, administrador de la sociedad que gestionó la renovación contractual. Tras esa resolución, fue la periodista quien tuvo que hacerse cargo de las costas.

Sin embargo, Intxaurrondo recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón: condenó a El Mundo y a Manso a rectificar y a asumir las costas de ambas instancias. En noviembre, el Supremo ratificó ese fallo, en una decisión tasmbién celebrasda por la periodista: “Es una pena” que El Mundo “se haya transformado en el juguete de una banda que avergüenza a la profesión”.

Silvia Intxaurrondo gana el recurso contra 'El Mundo' y el juez ordena rectificar la información de su sueldo Ver más

En aquel momento, Intxaurrondo también señaló la connivencia del diario con el PP:

A partir de ese momento, el periódico ha ido acumulando sucesivos incumplimientos y reveses procesales, hasta llegar a esta nueva resolución que le exige ejecutar la rectificación en el plazo improrrogable de tres días.

El caso ha tenido una amplia resonancia en el debate sobre la desinformación y la responsabilidad mediática. La propia Intxaurrondo lo quiso sintetizar en una frase que se ha hecho viral durante estos años: "Es muy fácil colar un bulo que arruine la reputación de una mujer".