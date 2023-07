Feijóo miente sobre las pensiones, es replicado con datos, los ignora y después lo "aclara" en Twitter

El líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha mentido este lunes al decir que su partido siempre subió las pensiones conforme al IPC cuando estuvo en el Gobierno, lo que provocó una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados. Más tarde, reconoció en Twitter que eso no era cierto. Feijóo afirmó este lunes en TVE que su partido siempre había actualizado las pensiones para equipararlas al IPC, pese a que la presentadora del programa La Hora de La 1 le recriminó que era falso, y luego rectificó en la red social que que "el PP subió las pensiones cada año y el PSOE no", ignorando que el debate era si habían subido acorde al coste de la vida. Concretamente, en las legislaturas de Mariano Rajoy, las pensiones subieron un 1% en 2012, un año que terminó con un 2,4% de IPC. En 2013, las pensiones se incrementaron otro 1%, contra un IPC del 1,4%. De nuevo, en 2017, las pensiones crecieron un 0,3%, mientras que el IPC lo hizo un 2%.

La polémica se desencadenó este lunes en un rifirrafe con la periodista Silvia Intxaurrondo durante una entrevista en TVE sobre la congelación de las pensiones por parte del PP. El político gallego mantuvo que "nuestro partido nunca dejó de actualizar las pensiones con el IPC, el único partido que congeló las pensiones fue el PSOE, cuando por ciento el señor Pedro Sánchez era diputado en la cámara", a lo cual replicó Intxaurrondo: "No es correcto señor Feijóo".

Dos horas después de la entrevista, el líder de los populares escribió dos tuits para aclarar sus comentarios en la televisión pública. Sin decir que se trataba de una rectificación, aclaró que "El PP subió subió las pensiones cada año y el PSOE no". En este caso, sin hacer referencia a la equiparación con el IPC, que es lo que la periodista corrigió a Feijóo.

"No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría", añadió el presidente del PP en la red social.

La posición de Feijóo este lunes en TVE no es nueva. El pasado lunes, durante el cara a cara con Pedro Sánchez, afirmó que su partido siempre había defendido la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios. Sin embargo, fue el expresidente Mariano Rajoy (PP) quien aprobó en 2012 una reforma del sistema de pensiones que desvinculó la prestación por jubilación del IPC, y que estableció que al menos tenían que subir un 0,25% cada año. Este cambio provocó que entre 2014 y 2017 —tres años de dura austeridad tras la Gran Recesión— las pensiones aumentasen apenas un 0,3% cada año. Entre 2014 y 2016 la economía española registró una deflación, por lo que esa subida mínima fue siempre mayor que el IPC.

Durante la entrevista en TVE, Feijóo y la periodista Silvia Intxaurrondo se enzarzaron en unas réplicas cruzadas con Feijóo asegurando la veracidad del dato: "Es absolutamente correcto". La periodista respondió facilitando los años en los que el PP no actualizó las pensiones: "No lo hicieron en 2012, ni en 2013 ni en el año 2017". El líder del PP volvió a enrocarse en la realidad de su afirmación: "No sé de donde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar (...). Cuando el IPC es negativo, o es cero, incluso las subimos un cuarto de punto, por tanto le reitero, revise usted los datos".

Itxaurrondo volvió a reafirmar que estaba segura de sus datos "No. Mis datos son correctos. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017", a lo cual Feijóo concluyó diciendo: "Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que le digo. Si yo estoy equivocado le pido disculpas, y si lo está usted, espero que lo digan en este programa". Más tarde, en la misma entrevista, el líder del PP volvió a insistir. Le pido rectificación en el caso de que esté en un error.

Feijóo mintió sobre Pegasus porque lo vio en un teletipo

La presentadora de TVE también preguntó al candidato del PP por otra falsedad que dijo durante el cara a cara con Pedro Sánchez del pasado lunes. Feijóo afirmó que el juez había tenido que archivar el caso "por falta de colaboración" del actual presidente del Gobierno, cuando en realidad cerró la investigación porque Israel no colaboró con la justicia española al negarse a facilitar información. Días después, el líder de los populares reconoció en una entrevista en Onda Cero, realizada por Carlos Alsina, que esa afirmación era falsa y se justificó diciendo que lo había leído en un teletipo.

Intxaurrondo: ¿Cómo un hombre de su formación puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad del Estado?

Feijóo: Parece ser que alguien está equivocado, y me da la sensación que es usted. Si yo leo un teletipo que me dice eso, quizás debería de contrastar más teletipos., pero esto es lo que me dice un teletipo emitido por una agencia nacional, que probablemente no estaba con exactitud.

Intxaurrondo: ¿Me recuerda qué agencia lo emitió?

Feijóo: No.

