Feijóo acusa ahora a Sánchez de "perturbar la democracia" por no querer pactar con el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado a las personas "centradas y moderadas", "sean del partido que sean", y a los socialistas "decepcionados" con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez, que concentren el voto en el PP para repetir el "éxito" de Andalucía que llevó hace un año a Juanma Moreno a lograr una holgada mayoría absoluta, informa Europa Press.

Además, se ha dirigido a los votantes de Vox porque "la única papeleta que garantiza el cambio es la del PP", ya que, según ha dicho, se trata de que el PSOE de Sánchez no pueda "perturbar la democracia" e imposibilitar "la alternancia política" con un pacto de perdedores.

"Si unimos el voto del cambio en toda España en una única papeleta habrá una mayoría. Y si concentramos el voto en el cambio, el cambio sale", ha proclamado Feijóo en un mitin en el Palacio de Congresos de Zaragoza, al que han asistido más de un millar de personas, según fuentes del partido. En el acto han tomado también la palabra el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el candidato número uno al Congreso por Zaragoza, Pedro Navarro.

Feijóo ha admitido que esta campaña de generales le recuerda a su primera campaña como presidente nacional en Andalucía en junio del año pasado cuando decían que "Juanma era un radical, que iba a pactar con todo lo peor del mundo y que Andalucía volvería al retroceso de los derechos".

Lo que pasó en Andalucía, "lo contrario" del o que decía el PSOE

"Pero también recordamos lo que pasó y lo que pasó fue exactamente lo contrario a lo que decían y por eso ahora puede pasar exactamente lo contrario a lo que dicen", ha manifestado, aludiendo así la campaña de Pedro Sánchez agitando el miedo a un pacto de PP y Vox a nivel nacional cuando en Andalucía Moreno gobierna sin los de Abascal y logró aglutinar el voto en torno al PP.

Feijóo ha afirmado que están "en el camino de lograr un buen éxito electoral" pero aún no han conseguido "nada" porque deben ir a votar. "Si no queremos que todo siga exactamente igual, es posible. Si lo que queremos es cambio y nos unimos en las urnas, entonces es posible", ha manifestado.

Ante un público entregado, el candidato 'popular' ha explicado que tienen que "convencer a la gente antes de vencer las elecciones". "Y los votantes socialistas pueden ver que actualmente en el PP hay un partido de Estado y que ellos están perdiendo la categoría de partido de Estado para convertirse exclusivamente en una máquina de detentar el poder a costa del Estado. Y los votantes que quieren un cambio, sean del partido que sean, han visto, en primer lugar, que es posible decirle a Sánchez la verdad a la cara con educación", ha manifestado.

Tras criticar una vez más que el Gobierno diga que la economía española va como una moto, Feijóó ha recalcado además que el PP "tiene capacidad de gestión" y ha recalcado que "cada vez que ha habido problemas en España los españoles llamaron al PP al Gobierno". Según recordado, así lo hicieron en 1996 con José María Aznar y en 2011 con Mariano Rajoy.

Apela también al voto de las mujeres tras la Ley del sí es sí

En esta recta final de campaña que se inicia, con el foco puesto en captar votantes indecisos, el líder del PP se ha dirigido también a las mujeres y ha recordado lo que ha ocurrido con la llamada ley del solo sí es sí en esta legislatura.

"Si votamos, habrá un Gobierno competente y no hará leyes como la ley del sí es sí. Y después dicen que quieren el voto de las mujeres. ¿De qué mujeres? ¿De las mujeres que han sido atacadas por personas condenadas por violación que vuelven a estar en la calle? "¿De esas mujeres de las mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales y que han visto a más de 1.100 condenados por abusos sexuales rebajada su pena por esta ley?", ha enfatizado.

Este domingo, en un mitin en Barcelona, Sánchez ha pedido que las mujeres y lo jóvenes indecisos apoyen a los socialistas en las urnas. Además, el presidente del Gobierno ha subrayado que en la elección no se elige entre Sánchez o España, como a su juicio trata de plantear la derecha, sino que los ciudadanos deben decidir entre un Ejecutivo socialista u otro de PP y Vox en coalición.

En medio de esta pugna por conseguir el voto de las mujeres, Feijóo ha señalado que el PP no ha elegido a sus candidatas de capitales de provincia por ser mujeres sino por ser "competentes" y "prueba de ello es que han ganado". En su alocución, ha elogiado la trayectoria de personas como Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón y del Congreso de los Diputados, que le escuchaba desde la primera fila.

Además, ha indicado que si llega a Moncloa no va a hacer "un Gobierno como el que hace una ensaladilla con restos" y para "quedar bien" sino que serán personas con experiencia, competentes, y currículums buenos porque él "se debe a los españoles". "No voy a hacer un Gobierno con ministros que no han trabajado", ha aseverado.

Acusa a Sánchez de buscar "perturbar" la democracia

En cuanto a los pactos postelectorales, el presidente de los populares ha criticado que el PSOE pueda pactar con "todos" pero si el PP gana "no puede pactar con nadie", de forma que hay que repetir las elecciones. Es más, ha dicho que "todavía peor es que si el PSOE pierde puede pactar con todos en contra del PP que gana", algo que, a su juicio, "es perturbar la democracia" y imposibilitar la "alternancia política".

"No podemos llegar a la conclusión de que mientras no gane el PSOE el PP no puede hacer nada y aún perdiendo el PSOE el PP tampoco puede hacer nada. Por eso yo llamo a esas personas centradas, a esas personas moderadas y esas personas que saben lo que cuesta llegar a fin de mes", ha exclamado, pidiendo a esos electores a concentrar el voto en torno a su partido.

Así, ha criticado que los socialistas estén "dispuestos a gobernar perdiendo". "Es verdad que ellos no cumplen ninguna regla, es verdad que el pacto del Tinell, aquel que hizo Zapatero con los independentistas catalanes, Sánchez lo ha llevado la enésima potencia", ha declarado.

A renglón seguido, Feijóo ha afirmado que Aragón "necesita completar el cambio" que se inició en España en las elecciones del pasado 28 de mayo con un presidente como Azcón, que "entienda" y "respete" a esta tierra.

Azcón llama a concentrar el voto en el PP

Previamente, Azcón ha pedido a los cargos del PP explicar a la gente por qué hay que "unir" y "concentrar" el voto en el PP si de verdad quieren "derogar el sanchismo" y no tirar votos a la "basura". Además, ha recriminado a Sánchez que no vaya a viajar a Aragón en campaña y ha dicho que es porque "no se atreve". "Prefiere los platós a la calle", ha enfatizado.

Por su parte, Pedro Navarro ha hecho hincapié en el "fracaso" del PSOE en Aragón tras los resultados del 28 de mayo, al tiempo que se ha preguntad de qué les ha servido tener una "ministra aragonesa" en el Gobierno, en alusión a Pilar Alegría, "si a Lambán no le cogían el teléfono".