Silvia Intxaurrondo denuncia la connivencia del PP y la derecha mediática para difundir bulos contra ella

Las evidencias sobre la actuación coordinada del PP y los medios de la derecha se acumulan. En este caso ha sido la periodista Silvia Intxaurrondo, cuyo programa, La Hora de La 1, lidera las audiencias de televisión muy por encima de las cadenas privadas, la que lo ha denunciado en redes sociales.

Intxaurrondo se ha preguntado cómo varios diputados del PP pudieron presentar, el 1 de marzo de 2024, dos preguntas (aquí y aquí) aludiendo a la publicación de informaciones sobre sus vínculos contractuales con TVE que, en realidad, no vieron la luz hasta tres días después en las páginas de los diarios de la derecha OKDiario y El Mundo.

Entre los firmantes de aquellas iniciativas del PP estaba Mar Sánchez, la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, arquitecta del férreo control mediático al que su partido sometió durante años a los medios públicos —y a los privados, a través de subvenciones— en Galicia.

La periodista de La 1 ha hecho pública la conexión entre la acción parlamentaria del PP y los bulos sobre ella difundidos por la derecha mediática después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo haya hecho firme la condena a El Mundo y a su director, Joaquín Manso, por aquellas publicaciones. “Se les condena a rectificar el bulo que difundieron sobre mí y a pagar las costas de los tres procesos. La sentencia es firme y definitiva”, escribió en X. Es “una pena”, añadió Intxaurrondo, que El Mundo se “haya transformado en el juguete de una banda que avergüenza a la profesión”.

La denuncia pública es un episodio más de la guerra que el PP de Feijóo mantiene con Intxaurrondo desde que la periodista, en plena campaña de las elecciones generales de 2023, desmintió las mentiras del candidato conservador sobre el apoyo que su partido había dado en el pasado a la revalorización de las pensiones. Una emisión que dejó a Feijóo en evidencia y que muchos consideran la razón por la que sus expectativas electorales se derrumbaron en el último tramo de la campaña, dejándole lejos de la mayoría que necesitaba para gobernar y abriendo la puerta a la mayoría de la investidura que renovó el mandato de Pedro Sánchez.

Enfrentamiento en directo

Este mismo viernes, el número dos de Feijóo, Miguel Tellado, se enfrentó directamente a ella durante una entrevista en directo en el programa La Hora de La 1, en la que acusó al Gobierno de “utilización política de los medios públicos” para atacar al poder judicial y señaló a Intxaurrondo por “permitir” que se hable de “golpe blando” del poder judicial. Según el dirigente conservador, TVE debería censurar a quienes creen que la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado no tiene base probatoria y obedece exclusivamente a intereses políticos.

No es la primera vez que el PP —y Vox— lanzan sus invectivas contra la periodista, ni contra los conductores de programas que la derecha considera críticos, como son La Revuelta, Mañaneros 360, Malas Lenguas o Directo al Grano. En algunos casos dan por sentado que los eliminarán de la parrilla en el supuesto de que en las próximas elecciones consigan hacerse con el Gobierno.

El malestar y la preocupación del PP con los nuevos programas —y sus buenas audiencias— es más que visible. Sus dirigentes, acostumbrados a entrevistas cómodas en las televisiones públicas que controlan o en los programas de las cadenas privadas, que apenas disimulan su predilección por la derecha, viven con incomodidad que en la parrilla de RTVE se hable abiertamente de sus escándalos de corrupción o se denuncien los bulos de la extrema derecha en relación con la inmigración o la crisis climática, los dos asuntos en los que Abascal quiere imponer a Feijóo su propio discurso antes de allanarle el camino en comunidades autónomas y, eventualmente, en el Gobierno de España.