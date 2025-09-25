Vox amenaza con despedir a Intxaurrondo, Javier Ruiz, Cintora y Marc Giró cuando "entren" a RTVE

El malestar y la preocupación de la derecha con los programas de RTVE —que están teniendo muy buenas audiencias— es cada vez más visible, hasta el punto de que formaciones como Vox ya amenazan con "despedir fulminantemente" a algunos de sus periodistas cuando "lleguen a RTVE" de la mano del Partido Popular en caso de haber elecciones.

Tras amenazar al presentador de Late Xou, Marc Giró, este miércoles tras un sketch humorístico, el diputado ultraderechista ha afirmado en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, en la que estaba compareciendo el presidente de la Corporación, José Pablo López, que "los españoles están hartos de ver la sonrisa de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Silvia Intxaurrondo. Sí, sonríen porque se están llenando los bolsillos a manos llenas mientras insultan, manipulan y mienten". Hace solo una semana el Consejo de RTVE lanzó un comunicado para defender a dos tertulianas de la cadena.

Mariscal ha espetado a López que "el último que ríe, ríe mejor" y que su formación se encargará de despedirlo a él "y a todos" a los que había citado anteriormente, en alusión a los presentadores de La Hora de la 1, Mañaneros 360 y Malas Lenguas. "Nosotros solo tenemos una duda, si entraremos a RTVE con motosierra o lanzallamas".

El presidente de RTVE ha asegurado que el ente público no está "para exaltar un nacionalismo español excluyente", "para usar estadísticas manipuladas que señalan al inmigrante como el origen de los problemas de nuestra sociedad, ni tampoco para hundir barcos". Tampoco para "atacar a las lenguas cooficiales de España distintas al castellano, sino para poner en valor su riqueza. No estamos para difundir bulos racistas", concluyó.

Además, López tiró de ironía para defender al humorista de Late Xou: "Veo que el monólogo de Marc Giró sobre el varón español no le ha gustado. Y mire que lo siento, porque a mí me parece muy gracioso. No ha afectado a mi virilidad, que como todo el mundo sabe, la mantengo intacta después de haberlo visto".

El monólogo sobre el "varón español" que enfadó a Vox

Las palabras del presidente de RTVE y las críticas de Mariscal llegan después de que el humorista dedicara su discurso de apertura del programa al "varón español" que está perseguido por la "ideología de género, la que no te permite desplegar libremente tu hombría" porque "a la que lo haces aparece de detrás de un seto una mujer pérfida y vengativa" con "una denuncia falsa por violencia de género entre los dientes". Giró no mencionó directamente a Vox pero sí cuestionó algunos de los mantras que repiten a menudo desde la formación ultraderechista.

"Ya es tener mala suerte, porque si tenemos en cuenta que las denuncias falsas por violencia de género representan un 0,00084% del total, pues tienes más números de que te toque la Lotería o que te pille un camión a que te caiga una denuncia falsa por violencia género. Francamente te digo, qué mala suerte has tenido. ¡Qué tiempos aquellos en los que las mujeres proveían a demanda y en silencio sepulcral puchero y felaciones!", proseguía el humorista, para acabar señalando que "lo curioso del caso es que estos varones españoles que se sienten perseguidos a su vez se dedican a perseguir migrantes": "La secuencia sería esta: el migrante es perseguido por un varón que a su vez es perseguido por una mujer feminista".

Con todo, el presentador de RTVE remarcó que en la televisión pública "no se persigue a ningún varón" y que en su programa "podrá levantar su voz, expresarse de una vez por todas en libertad". Un sketch al que Mariscal respondió en su cuenta de X: "Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles", dijo el ultraderechista, que ha situado a la televisión pública en la diana toda la legislatura.