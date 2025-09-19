RTVE condena los ataques e insultos a las colaboradoras Laura Arroyo y Sarah Santaolalla

El Consejo de Administración de RTVE lanzó este jueves un comunicado para defender a dos tertulianas de la cadena, Laura Arroyo y Sarah Santaolalla, que reciben desde hace días un fuerte acoso en redes sociales e incluso desde portavoces de partidos políticos. El PP pidió en agosto la expulsión de Santaolalla por llamar, llamar "idiotas" e "inútiles mentales" a "millones de españoles que no votan al Gobierno ni a sus socios". Ella contestó en infoLibre que "la libertad de prensa queda para lo que quiera el PP, solo es para los afines a ellos".

Las dos colaboradoras de TVE participan en Mañaneros y Malas lenguas, y RTVE "lamenta profundamente los ataques de los que han sido objeto, en los últimos días por parte de personas concretas e incluso portavoces de partidos políticos", publica la entidad pública. "Mas allá de la discrepancia que puedan provocar, tanto en fondo como en forma, con sus opiniones, ambas han sido objeto de una campaña de insultos, falsedades y ataques personales que nos resultan absolutamente inadmisibles", añaden los consejeros, que han aprobado por mayoría absoluta de sus miembros, con 11 votos a favor y 4 en contra, el comunicado.

"RTVE acepta y fomenta el debate y hasta la pasión discrepante, pero no parece tolerable que nadie que goce de proyección pública y mediática desde la propia TVE merezca ser objeto de ataques contra su dignidad profesional y personal. No es inocente que precisamente sean dos mujeres las que reciban descalificaciones ofensivas y soeces que demuestran un grado de misoginia y machismo que ninguna sociedad democrática puede permitir y que RTVE combate como uno de sus fines esenciales de servicio público. Fomentamos la controversia y la crítica, por incómoda que resulte, pero siempre desde la tolerancia y el respeto que haga posible la convivencia desde posiciones diferentes", se lee en el texto.