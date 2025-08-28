El PP pide que TVE expulse a Sarah Santaolalla: "La libertad de prensa solo es para sus afínes"

"La libertad de prensa queda para lo que quiera el PP, solo es para los afines a ellos", responde rápidamente la analista política Sarah Santaolalla cuando es preguntada por infoLibre en llamada telefónica por la campaña que el principal partido de la oposición ha desatado contra ella tras su intervención en el programa Mañaneros de La 1. La formación ha pedido este miércoles a la cadena el cese de la colaboradora por, según aseguran, llamar "idiotas" e "inútiles mentales" a "millones de españoles que no votan al Gobierno ni a sus socios".

El PP lo ha hecho como parte de una ofensiva en el Congreso de los Diputados contra la "manipulación" que, dice, el Ejecutivo ejerce desde la cadena pública. Los conservadores han anunciado que registrarán una docena de preguntas en la Cámara sobre este tema, criticando que RTVE ficha a "periodistas significadamente de izquierdas" que "repiten los argumentarios del Gobierno y de Ferraz".

De las doce preguntas, nueve de ellas se dirigen directamente, con nombre y apellidos, contra Santaolalla. Los conservadores cuestionan desde las fechas concretas y los espacios en donde ha participado, el dinero que ha cobrado la periodista por las mismas o si se le va a pedir una rectificación por sus palabras; hasta querer conocer si la cadena pública se plantea suspender a la colaboradora. El PP también tiene espacio para preguntar el motivo por el que el presentador del espacio, Javier Ruiz, no "reprobó el comentario" de la analista.

La intervención que ha desatado la reacción del PP fue una en la que la periodista se refería en Mañaneros a la estrategia que están llevando a cabo los conservadores con respecto a los incendios. "El problema de esta gente es que los datos no ayudan a su relato, ayuda la mentira, un país desinformado, un país de idiotas que alguno todavía les creerá. Porque hay que ser muy idiota, o tener muy poca información, para seguir creyéndote al PP y a Vox", dijo Santaolalla en dicha intervención.

"Es algo inédito que un partido vaya a por un periodista y claramente en contra de la libertad de prensa. Esas palabras nunca jamás han ido hacia un votante ni a un ciudadano, únicamente hacia un partido que a veces intenta tomarnos por tontos. Creo que lo importante no son las palabras que pronuncié hace unos días, sino que esto forma parte de una estrategia clara de la derecha, donde todo aquel que quiera desmontarles, a ellos y a sus bulos, es un enemigo y, por eso, vale absolutamente todo contra él. Tengo más respeto por los votantes del PP y por los ciudadanos de este país que un partido que aspira a gobernar bajándoles el sueldo y la pensión", comenta Santaolalla.

La periodista, además, subraya la doble vara del PP con respecto a los insultos, criticando que lleven a cabo esta ofensiva contra ella mientras protegen a otros colaboradores de medios afines a ellos o a personas de dentro de su propio partido. "Cuando sus voceros o ellos mismos insultan al presidente del Gobierno nunca he visto esta rapidez y esta contundencia para reaccionar", señala la periodista, que recuerda como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insultó en directo y en pleno Congreso a Pedro Sánchez llamándole "hijo de puta", frase que el PP usó para hacer camisetas.

De hecho, a Santaolalla le llama la atención como el partido presidido por Feijóo tiene la "piel tan fina" con lo que ella dijo en televisión mientras ellos mismos encadenan exabruptos. La periodista lo ejemplifica en como el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, llamó en plena crisis de los incendios "pirómana" a la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. "Es un trastorno mental, y ellos lo han usado contra ella. Son los mismos que han convocado manifestaciones bajo la palabra 'mafia' o 'sicarios', aludiendo a rivales políticos", reitera.

No es la primera vez que a la periodista le sucede un episodio de acoso similar al que está viviendo esta semana tras su intervención y la reacción del PP. Santaolalla relata como prácticamente todas las semanas recibe oleadas de insultos y amenazas en redes sociales, muchos de ellos de contenido machista. "Conmigo se han pasado todos los límites. Cuando te sales del marco territorial y laboral de la derecha, porque yo no me escondo, tengo una ideología y un voto que tengo muy claro, al PP le molestas. Y lo llamativo es como hay campañas continuas, donde he tenido que aclarar que no soy una pederasta por defender al colectivo LGTBIQ de quienes le llaman enfermos, y decir que no soy una terrorista por señalar que Bildu es un partido democrático, tal y como dicen los votos y el Congreso. El problema no es mío, el problema lo tienen ellos", dice indignada la periodista.

Una estrategia que muchos compañeros, como recientemente Román Cuesta, han sufrido en carne propia. El investigador, colaborador de Canal Red y especializado en desenmascarar a perfiles de extrema derecha en redes sociales, fue agredido por tres ultraderechistas la noche del miércoles en la puerta de su casa.

Sarah Santaolalla: “Me niego a que tres sinvergüenzas acaben con la lucha justa contra el 'lawfare' y la cloaca” Ver más

"Todo el acoso empieza en las redes sociales, a veces continúa en la calle, y otras sigue a través de las presiones políticas. Porque es la forma que tiene el PP de tratar a todo aquel que no quiere salir en la foto, y yo no quiero salir en una foto donde las políticas son que se quemen los campos o que mientras morían 228 personas estés de citas o que mientras 7291 personas morían una presidenta se lavaba las manos. Quiero salir en la foto del rigor y de la libertad", zanja la periodista.

Tampoco es la primera vez que el PP hace un ataque similar a profesionales del ente público. Tal y como publicaba infoLibre en diciembre del año pasado, el principal partido de la oposición exigió que "rodaran las cabezas" de de Silvia Intxaurrondo, Xabier Fortes y David Broncano como condición previa e inexcusable para negociar la nueva composición del Consejo de Administración de RTVE. Los ataques a estos tres presentadores han sido recurrentes durante toda la legislatura, acusando a Broncano de haber sido "impuesto" por Sánchez en la parrilla de la televisión o al presentador de La Noche en 24 Horas de “comportamientos sectarios y manipuladores”.

De la misma manera, a Intxaurrondo el PP la ha atacado en repetidas ocasiones, sobre todo a raíz de la entrevista que le realizó a Feijóo en plena campaña electoral de las elecciones generales de julio de 2023, donde la periodista corrigió una afirmación errónea del dirigente conservador. Además de acusarla en repetidas veces también de mentir y manipular, la periodista reveló que los políticos del PP habían "vetado" su programa y que no querían ir.