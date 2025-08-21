La directora de Protección Civil responde al PP tras llamarla "pirómana": "¿Hasta dónde vamos a llegar?"

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha considerado este jueves que es "poco responsable y poco ético" que el vicepresidente de coordinación autonómica del PP, Elías Bendodo, le haya señalado como "una pirómana más", según recoge EFE. Lo ha hecho durante una nueva comparecencia ante los medios de comunicación para dar cuentas de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios presidida por Pedro Sánchez, y a la que ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de ese organismo.

Durante su intervención, la directora de Protección Civil ha sido cuestionada por las declaraciones hechas minutos antes por el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, que la señalaba como "pirómana" por sus palabras al insinuar que algunos gobiernos autonómicos habían sobreactuado para atacar al Ejecutivo. "La directora general de Protección Civil es una pirómana más, se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos, así es imposible dar solución a los problemas", ha apuntado Bendodo en declaraciones en la puerta de la sede del PP en Madrid.

Visiblemente molesta, Barcones ha querido hacer una reflexión y ha considerado que le parece "tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético" insultar a cualquier persona que haya estado implicada en las laborales de gestión de los incendios a lo largo de estos 11 días.

"Y creo que mi estado físico así lo demuestra. Ha hecho todo, lo habido y por haber, por ayudar, por sumar esfuerzos, porque todo funcione bien (...) De verdad -ha indicado-, y esto ya como una reflexión, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?".

El PP critica al Gobierno por la falta de medios en los incendios, pero reconoce que inutilizó ayuda estatal Ver más

En este sentido, ha aclarado que admite que se pueda "hacer cualquier manifestación sobre la gestión que se ha hecho desde Protección Civil", que asume "en primera persona" pero ha querido defender la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil "y de todos aquellos hombres y mujeres que sirven a Protección Civil".

Barcones ha reprochado a Bendodo que le esté "acusando de un delito" y que le esté diciendo que es "una delincuente" al tiempo que ha pedido "un poco de mesura, un poco de serenidad y un poco de responsabilidad". "¿Hasta donde vamos a llegar? hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas, hay miles de hombres y mujeres de este país que han visto como las llamas se llevaban sus casas, su medio de vida, sus bosques, el pasto del que comen sus animales, las especies que hemos conservado (...) Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe", ha reflexionado.

Por otro lado, Barcones ha denunciado una "auténtica campaña personal" para difamarla en las redes sociales y, en este sentido, ha hecho un llamamiento: "Que abandonen toda esperanza. Quien piense que atacándome personalmente me va a callar, que pierda toda esperanza".