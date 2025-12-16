El PP, a Junts: "Si alguien quiere dar un paso al frente, nosotros estamos dispuestos"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha lanzado este martes un mensaje a JxCat para que se decida a apoyar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Si alguien quiere dar un paso al frente, saben que nosotros estamos dispuestos", informa EFE.

Así lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, en las que, sin embargo, se ha mostrado muy escéptica con la posibilidad de que JxCat dé ese paso, porque hasta ahora han estado sosteniendo a Sánchez y, por tanto, "están amparando" a los socialistas ante los casos de presunta "corrupción y acoso sexual".

"Si ellos deciden mantener este Gobierno, que luego no lamenten que en las urnas hayan desaparecido los votantes", ha advertido Gamarra al partido que preside Carles Puigdemont.

PP, PSOE y Junts pactan endurecer el castigo a la multirreincidencia Ver más

Gamarra ha cargado contra "todos los socios de Pedro Sánchez", porque "hablan mucho pero hacen poco, se quejan mucho pero a la hora de la verdad son los que mantienen" al Gobierno. "Están siendo los cómplices de toda esta situación de corrupción sistemática y sistémica. Todos se llevan las manos a la cabeza con todos y cada uno de estos casos de acoso sexual, pero a la hora de la verdad no hacen absolutamente nada", ha ahondado.

Nueva apelación a Sumar

Gamarra ha recordado que la Mesa del Congreso de los Diputados se reunirá este martes para decidir si acepta o no la petición del PP de comparecencia urgente y extraordinaria de Sánchez.

Dirigiéndose a los dos representantes de Sumar en la Mesa, les ha preguntado: "¿Van a permitir que esa solicitud de comparecencia que pide el PP para que Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso salga adelante? ¿O se van a callar y lo van a amparar?".