La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha desestimado la solicitud de la acusación popular que ejerce Hazte Oír de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informa EFE.

En un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV), la jueza considera que esta solicitud se basa en el mensaje que éste envío a las 22:50 horas del 29 de octubre de 2024 al entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, una hora que "se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones", ya que el último de los mensajes Es-Alert a la población se remitió a las 20:57 horas.

Considera que dicha prueba es "claramente improcedente" y señala que no se pueda equiparar "en modo alguno" a las previas declaraciones testificales ya acordadas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque fue éste quien afirmó que estuvo informado "en tiempo real" de la emergencia por parte de Mazón, "por lo que el supuesto es claramente diferente".

Añade que "no constan" además llamadas del presidente del Gobierno en el listado aportado por Mazón a la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, ni que éste, "de forma pública", manifestara que se comunicó con Sánchez durante las horas en que se gestionaba la emergencia y se producían los fallecimientos, ni tampoco por parte de ningún testigo ni de los investigados en la causa.

Recuerda por último que la competencia en la gestión de la emergencia está atribuida "exclusivamente a la Generalitat Valenciana", dado el nivel 2 de la emergencia del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, "que no justificaría, desde un punto de vista normativo, la necesidad de dichas comunicaciones".

Concluye que la petición de Hazte Oír es "una mera elucubración, sin que se pueda sustentar en un paralelismo, ni como réplica de la precedente declaración de su oponente político", el líder popular Alberto Núñez Feijóo, acordada el pasado 12 de diciembre, y por tanto "no puede sustentar la práctica de una diligencia testifical ni tampoco el ofrecimiento de aportación de mensajes o comunicaciones" al presidente del Gobierno.

Mensajes de Whatsapp entre Mazón y Cuenca

La jueza ha dictado además una providencia en la que pide a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat que manifieste si es factible la recuperación de los wasaps intercambiados entre el entonces secretario autonómico del Gabinete de Presidencia y Comunicación, José Manuel Cuenca, y Mazón a través del teléfono móvil corporativo del primero.

En el caso de que exista dicha posibilidad, le pide que no elimine los mensajes y que informe sobre el proceso de sustitución del teléfono móvil de Cuenca, del pasado 15 de junio, con concreción de "las causas por las que se solicitó y aceptó la sustitución del teléfono móvil y del funcionario que llevó a cabo la operación".

Pradas pide disculpas "por no haber podido hacer más" el día de la dana: "Es algo que llevaré siempre conmigo" Ver más

Solicita también en la misma providencia que se inste a la Conselleria de Emergencias a que, en el plazo de 3 días, identifique a los trabajadores que se encontraban desempeñando sus funciones en los dos puestos de operación de la Sala de Mando y Control del Centro de Emergencias de la Generalitat, durante el día 29 de octubre.

Rechaza que declaren los bedeles del Palau

En otro auto la jueza desestima el recurso de reforma interpuesto por una acusación particular contra la denegación previa de citar a declarar como testigos a los bedeles del Palau de la Generalitat.

Considera en el escrito que es "altamente improbable" que estos "escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia", a la vista del "escaso tiempo" en el que Mazón estuvo en el edificio antes de desplazarse al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) tras comer en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.