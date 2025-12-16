Peinado pregunta a la UCO si hay novedades para investigar a Begoña Gómez por Air Europa

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe de si han aparecido "hechos nuevos" respecto del rescate de Air Europa después de que la Audiencia Provincial le advirtiera por cuarta vez de que no puede investigar la implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el mismo, según recoge EFE.

En una providencia dictada este lunes y a la que ha tenido acceso EFE, el juez hace este nuevo movimiento en respuesta a la Audiencia, que le reprochó su intento de investigar sin aportar "el más mínimo indicio" más allá de "noticias periodísticas" de hechos ajenos a la causa.

La Audiencia de Madrid ya había ordenado en tres ocasiones a Peinado dejar a Air Europa fuera del procedimiento en el que investiga a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación, pero lo hizo de nuevo en noviembre al resolver un recurso del mes de mayo.

Entonces, el juez decidió reactivar la investigación y pedir un informe a la UCO de la Guardia Civil sobre el rescate, pero él mismo se corrigió poco después y anuló esa solicitud. Lo hizo tras un nuevo varapalo de la Audiencia a sus movimientos sobre la empresa filial de Globalia.

Es más, en junio asumió que no podía investigar y planteó ceder a otro juzgado una querella presentada por Vox relacionada con ese rescate.

Meses después, la Audiencia resolvió los recursos de Begoña Gómez y del fiscal contra la decisión anterior del juez -es decir, la de pedir informe a la UCO-, y les dio la razón parcialmente en un auto en el que cuestionó que el magistrado actuase guiado por una noticia periodística.

"La resolución dictada carece de fundamentación (...), se refiere a noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento y, como ya hemos dicho, parece tratarse de noticias que se han obtenido de otros procedimientos, en los que se investigan otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas y que algunas de ellas pudieran tener relación con los investigados en este procedimiento", argumentaron los magistrados.

Recalcaron que "la resolución recurrida carece de la motivación necesaria que se exigía en nuestras anteriores resoluciones, para justificar una ampliación del objeto de la investigación".

Tras este cuarto aviso de la Audiencia, el magistrado pide a la UCO que le informe de si se ha producido alguna novedad en relación con el rescate.