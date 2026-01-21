Se elevan a 42 los fallecidos en Adamuz mientras la investigación se centra en el vagón 6 del Iryo accidentado

El número de fallecidos por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) asciende, de momento, a 42. Los efectivos de rescate han recuperado los tres cadáveres que ya estaban localizados en el tren Alvia siniestrado.

Fuentes de la investigación han indicado que los cuerpos excarcelados de uno de los vagones siniestrados del Alvia se han logrado recuperar sobre las 16:00 horas de este martes para su traslado hasta el Instituto Anatómico Forense de Córdoba para practicarles la autopsia y verificar su identificación. Hasta ahora, según datos ofrecidos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han practicado 38 autopsias.

En cuanto a la cifra de pacientes heridos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), esta ha descendido a 9. El número de altas ha ascendido a 86, tras registrarse tres nuevas salidas hospitalarias.

Mientras, los agentes policiales siguen inspeccionando los vagones siniestrados a la espera de concluir los trabajos necesarios de montaje y preparación de la maquinaria pesada que debe retirar los restos para poder continuar con la búsqueda de más posibles víctimas.

Según ha señalado el ministro de Transportes, Óscar Puente, las pesquisas de la Guardia Civil en estos momentos se centran en el vagón 6 del tren Iryo, el primero en descarrilar el día de la tragedia, cuyo análisis es una pieza fundamental de la investigación para esclarecer las causas del accidente. Los agentes de Criminalística de la Guardia Civil ya han finalizado la inspección ocular y recogida de evidencias de los vagones 7 y 8.

Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del Iryo que estaban volcados, por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados.

Los vagones del Iryo en buen estado se van a sacar esta noche y madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas.

Por otra parte, los bomberos han procedido al troceado y corte de los restos del tren Alvia siniestrado para poder retirar los vagones por partes, de forma que los restos serán trasladados por carretera en contenedores.

Limitación de velocidad en la línea Madrid-Barcelona

Este mismo martes, Adif ha limitado temporalmente la velocidad a 160 kilómetros por hora en hasta diez puntos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar EFE. Entre los recorridos afectados se encuentra un tramo de 150 kilómetros de distancia entre Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza).

Según han explicado fuentes de Adif, la medida se ha llevado acabo porque varios maquinistas han reportado baches en varios tramos de la línea y la restricción se ha activado por seguridad. Asimismo, han señalado que esta misma noche el servicio de Mantenimiento evaluará la situación y, si todo está correctamente, se levantará la limitación temporal.

Preguntados por si la limitación tiene algo que ver con el accidente de Adamuz, desde Adif señalan que este tipo de medidas son "habituales", ya que es un procedimiento de seguridad en caso de que, como ha ocurrido este martes, los maquinistas reporten baches en el trayecto.

Casi 3.000 bolsas de sangre en donaciones

La solidaridad sigue siendo una constante tras la tragedia. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado que este lunes ha recogido un total de 2.990 bolsas de sangre donada en toda la comunidad autónoma, una cantidad que triplica las entre 800 y 900 que se recogen en una sola jornada de forma habitual.

Desde el día del accidente se ha enviado sangre para los heridos de Adamuz desde los dos centros de transfusión andaluces: el de Granada y el de Sevilla. Fuentes del SAS han confirmado a EFE que las reservas están garantizadas y que planean seguir recibiendo de forma gradual.

Por su parte, a raíz de las quejas por los incrementos de precios en vuelos y coches tras el descarrilamiento, el ministerio de Consumo ha anunciado que está elaborando un anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible con el que pretende impedir que en situaciones de emergencia se puedan generar estas subidas abusivas.

La intención es regular los llamados precios dinámicos que utilizan algunas empresas para fijar sus tarifas, de forma que tendrán que informar previamente del precio que tendrá un producto o servicio durante el tiempo que esté a la venta y tendrán prohibido superar los precios anunciados para esa fecha.

Aunque Consumo ya prohibió, a través del real decreto-ley de la dana, las subidas de precio abusivas en situaciones calificadas de emergencia por protección civil, la nueva regulación ampliará esta protección a otras situaciones, según explica el ministerio en un comunicado.

Puente defiende la alta velocidad española

En cuanto a las reacciones políticas, el ministro Óscar Puente ha afirmado en declaraciones a RNE que "si hay algo cercano a la infalibilidad" es la alta velocidad ferroviaria en España. El titular de Transportes ha declarado que todavía se desconoce si la rotura de la vía fue la causa o la consecuencia del accidente.

Puente ha descrito lo sucedido como "algo verdaderamente excepcional", tras haber hablado con técnicos de Hitachi, fabricante del tren, con miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), con expertos de Adif e ingenieros de Ineco. Todos ellos confirman que es "muy raro" que se produzca un descarrilamiento por la cola del tren, a una velocidad de 200 kilómetros, por debajo del máximo, y con un tren nuevo.

Además, este mismo martes, los reyes Felipe VI y Letizia han acudido a la zona del descarrilamiento. En su visita, han agradecido la labor de los trabajadores de emergencia, al igual que hicieron este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a informar a la ciudadanía "con absoluta transparencia y absoluta claridad" sobre lo acontecido.

El accidente, considerado el segundo más grave del siglo después de la tragedia en Angrois (Santiago de Compostela) en 2013, sucedió a las 19:45, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también descarriló.