Puente asegura que "si hay algo cercano a la infalibilidad" es la alta velocidad española

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este martes que "si hay algo cercano a la infalibilidad" es la alta velocidad ferroviaria en España, al tiempo que ha pedido dejar de especular con las causas del accidente de Admuz (Córdoba), que todavía no se conocen, según informa EFE.

En una entrevista en RNE, el titular de Transportes ha defendido que no se sabe todavía si la rotura de un carril en el punto en que se produjo el descarrilamiento es la causa del accidente o es una consecuencia. Además, ha añadido en una entrevista en Onda Cero que ningún técnico ha podido asegurarlo por el momento.

En esta entrevista también ha remarcado que las ocho incidencias que se produjeron en esa línea reportadas por los medios de comunicación no tienen nada que ver con el accidente, sino que se trata de problemas menores que se comunican porque afectan a la operativa. De hecho, esas ocho incidencias se produjeron en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba cuando el descarrilamiento se produjo entre Adamuz y Alcolea.

Si fuera la causa, "habría que ver porqué se rompe un carril de acero macizo", una cuestión que "está lejos de ser sencilla y de ser resuelta en 24 horas en la redacción de un periódico", por lo que ha pedido dejar de especular.

En respuesta a las críticas sobre la falta de inversión en la red, Puente ha sido tajante, porque en la línea Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones entre 2021 y el año pasado.

En concreto, el tramo en el que se produjo el accidente fue renovado en mayo de 2025. "Si hubiera algún defecto sería de la renovación del año pasado", ha subrayado el ministro, que, no obstante, ha precisado que 20 minutos antes del siniestro habían pasado tres trenes, sin reportar ninguna anomalía en la vía.

"Es verdad que es una zona nueva, y todas las zonas nuevas tienen pecados de juventud, pero esta ya tenía un tiempo de rodaje importante, venía funcionando durante ocho meses sin problema", ha recordado.

Para Puente que tiene que haber ocurrido "algo verdaderamente excepcional" porque ha hablado con técnicos de Hitachi, fabricante del tren; con miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF); y con expertos de Adif e ingenieros de Ineco, que le han confirmado que es "muy raro" que se produzca un descarrilamiento por la cola del tren, a una velocidad de 200 kilómetros, por debajo del máximo, y con un tren nuevo.

Puente dice que la Guardia Civil examina el vagón 6 de Iryo y luego lo harán los técnicos

Qué se sabe del tramo de vía del accidente de Adamuz y cómo opera la infraestructura ferroviaria en España Ver más

El ministro también ha destacado este martes que la Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba), y luego ya lo harán los técnicos.

En declaraciones en Onda Cero, Puente ha dicho que el coche 6 del Iryo "todavía no ha sido examinado por los científicos. Está por orden de la Guardia Civil sometido a investigación". Por ello, una vez que las fuerzas de seguridad terminen sus análisis, los trabajos se centrarán en sacar de las vías ese coche, aunque se trata de una tarea compleja por lo escarpado del terreno.

"No podemos sacarlo del lugar de los hechos hasta que la propia Guardia Civil no haya hecho también fotografías y tomado muestras de restos", ha señalado el ministro.