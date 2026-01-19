Moreno celebra la cooperación mientras Vox exige responsabilidades por el accidente de Adamuz

El accidente tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Aldamuz (Córdoba) ha provocado al menos 40 víctimas mortales y un centenar de heridos este pasado domingo. El siniestro, ocurrido a las 19:45 horas, ha sacudido al país y ya es el segundo accidente ferroviario más grave del siglo, por detrás de la tragedia ocurrida en 2013 en Angrois (Santiago de Compostela). La reacción institucional ha sido inmediata, y tanto PSOE como PP recalcan la importancia de la "cooperación" en estos momentos.

Mientras sigue aumentando el número de fallecidos, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha apuntado a "la interacción entre la vía y el tren" como posible causa del descarrilamiento.

Los gobernantes destacan "la cooperación y lealtad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado desde el lugar donde se ha producido la tragedia que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro. Además, se ha comprometido ante los ciudadanos a informar "con absoluta transparencia y absoluta claridad", sobre los motivos que han provocado el descarrilamiento y choque de los dos trenes.

Ante las consecuencias del accidente, ha anunciado que el Gobierno va a decretar tres días de luto oficial a partir de la medianoche del lunes, hasta el jueves a la medianoche, tiempo durante el que la bandera española ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha agradecido este lunes la "inmensa humanidad" de los vecinos de Adamuz y ha asegurado que Andalucía es "un ejemplo de solidaridad".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, al igual que Sánchez, ha destacado la cooperación y lealtad que está habiendo entre administraciones, y ha destacado especialmente el papel del Ayuntamiento de Adamuz, la Diputación de Córdoba y el Gobierno central.

También ha agradecido la labor del personal de emergencia y la ayuda de los vecinos de Adamuz haciendo gala de una solidaridad que, ha dicho, define al pueblo de Andalucía. "Quedan muchas horas de trabajo y muchas cosas por hacer, pero seguro que juntos llegamos más lejos y mucho más rápido", ha añadido antes de reiterar el apoyo a los familiares de las víctimas y expresar su deseo de que nunca más ocurra una tragedia como esta.

La reacción del PP

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que Adif y Renfe pronto aportarán unos "primeros indicios" de las causas del accidente porque, según ha recalcado desde la zona del siniestro, "le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado".

Feijóo ha elogiado la labor de los equipos de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y todos los que están trabajando en el lugar del accidente y ha asegurado que ha quedado acreditado que "cuando tiene un gran problema, España se une" y es "un gran país".

"Es el momento del consuelo y del acompañamiento. Ya habrá momentos para que nos informen de las investigaciones, que seguro que desde el día de ayer están en marcha", ha señalado.

Según ha explicado, él personalmente ha revivido la catástrofe ferroviaria de Angrois, ocurrida en 2013 cuando él presidía la Xunta de Galicia. Murieron 80 personas y resultaron heridas 140. "No lo olvidaré jamás y por tanto sé que lo que ustedes han visto ayer por la noche y durante el día de hoy no lo olvidarán nunca. Y estas cosas le acompañan a uno en su biografía personal y en su biografía política", ha asegurado a los vecinos y profesionales que han colaborado en las tareas de rescate.

Vox asegura que "hoy es el día" exigir responsabilidades

Mientras, Vox ha exigido una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria y ha denunciado el uso del silencio para eludir responsabilidades. Así lo ha demandado el portavoz del partido, José Antonio Fúster, el único que ha mantenido después del siniestro la habitual comparecencia ante los medios de los lunes.

Fúster ha trasladado las condolencias de su partido a las víctimas y ha enviado un mensaje de aliento y apoyo a quienes participan en las labores de emergencia. Pero ha incidido en que "hoy es el día" de comenzar a hacer preguntas y exigir responsabilidades, porque "desde hace años, por desgracia, se ha venido advirtiendo el deterioro sin precedentes de todas las infraestructuras públicas".

Los reyes trasladan su consternación

Los reyes han expresado este lunes su consternación y preocupación por esta tragedia ferroviaria. Viajarán previsiblemente este martes a la zona del accidente. "En cuanto terminemos [en referencia a su asistencia al funeral de la hermana de la reina Sofía], lo antes posible vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", ha asegurado el jefe del Estado.

El rey también ha querido agradecer a los vecinos de la localidad de Adamuz la ayuda y que hayan asistido en lo posible sobre la marcha a los accidentados. Por su parte, la reina ha indicado que los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas y que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas".

La respuesta internacional

Fuera de nuestras fronteras, mandatarios de todo el mundo han compartido su pésame y solidaridad a España. Jefes de Estado, de Gobierno o ministros de Brasil, Cuba, Venezuela, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia, Mónaco, India, Pakistán, Ucrania, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Italia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Polonia, Noruega, Francia, Grecia o Israel, entre otros, han ido trasladando sus condolencias a través de comunicados o de mensajes en redes sociales desde la tarde del domingo.

También el Parlamento Europeo guardó este lunes un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. "Hay familias en duelo y una nación conmocionada. Toda Europa llora con España. En nombre de este Parlamento, enviamos nuestras más profundas condolencias y solidaridad con los afectados", dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al inicio de la sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).

"Toda Europa está con España en este momento de profundo dolor", añadió en castellano Metsola, que pidió al hemiciclo recordar unidos a "todos los fallecidos y a aquellos cuyas vidas han quedado destrozadas" por el accidente.

Las banderas española y europea frente a las sedes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo (Francia) ondearán a media asta. Así lo anunciaron respectivamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que conversó este lunes con Sánchez, y la portavoz jefe de la Eurocámara, Delphine Colard.

Además, los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea expresaron en la madrugada del lunes que el centro de emergencias europeo está "listo para brindar apoyo" a España "si así se solicita".