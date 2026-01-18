Al menos 40 muertos al descarrilar un tren e impactar contra otro en Adamuz (Córdoba)

Al menos 40 personas han fallecido y un centenar han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), en lo que es ya el segundo accidente ferroviario más grave del siglo, por detrás de la tragedia ocurrida en 2013 en Angrois (Santiago de Compostela).

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también descarriló. Uno de los fallecidos es el maquinista del tren Alvia. El siniestro ha causado más de 150 heridos, de los que están hospitalizados 41 y de estos, 12 en las unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces.

En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid. Apenas una hora después, descarriló sus dos últimos vagones provocando el descarrilamiento del otro convoy de Renfe, cuyas dos primeras unidades sufrieron las peores consecuencias.

Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona, entre ellos los del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO), que buscan en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias clave para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro. Además, forenses de seis provincias andaluzas trabajan en los levantamientos de cadáveres y las autopsias.

Un accidente "difícil de explicar" y una revisión hace cuatro días

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, manifestó en la madrugada de este lunes que el accidente es "raro y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo, la vía por la que circulaba es recta y la infraestructura también se ha renovado muy recientemente, en el mes de mayo.

En declaraciones a los medios en la estación de Atocha, el ministro dijo desconocer las causas del descarrilamiento del tren.

A primera hora del lunes, el ministro señaló en redes sociales que la cifra de 39 fallecidos no era definitiva. Puente se ha desplazado hasta Córdoba, donde también ha acudido el presidente del Gobierno, según ha anunciado la Secretaría de Estado de Comunicación. En la zona de Adamuz también permanece el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

El tren había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.

Iryo ha explicado en una nota que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.

Señala que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran.

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, acudió anoche al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno, y el presidente de la empresa, Carlos Bertomeu, se ha desplazado el lunes a la zona.

Se suspende la agenda política

El accidente ha alterado la agenda política de este lunes, en el que la práctica totalidad del Gobierno y la mayoría de los partidos han cancelado los actos previstos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido su agenda prevista para esta jornada y además de posponer su cita con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido cancelar su participación en el Foro Económico de Davos.

Sánchez ha viajado en la mañana de este lunes a la zona del accidente, acomapañado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El resto de ministros han anulado sus agendas públicas de este lunes, a excepción del titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que se encuentra en Bruselas para una reunión del Eurogrupo; y el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que participa en un encuentro iberoamericano de ministros de turismo en Alcalá de Henares (Madrid). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantendrá reuniones en su despacho.

Por su parte, el presidente del PP, quien pidió la noche de este domingo a Pedro Sánchez posponer su encuentro de este lunes en la Moncloa, ha citado en la sede de su partido al expresidente de Renfe Pablo Vázquez y a otros exdirectivos de la operadora pública a una reunión de seguimiento de la emergencia.

Tres días de luto

El Sánchez ha asegurado este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que ha causado al menos 40 fallecidos. El líder del Ejecutivo ha decretado además tres días de luto oficial.

"Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", ha reafirmado tras visitar el lugar del accidente, y se ha comprometido ante los ciudadanos a informar "con absoluta transparencia y absoluta claridad", sobre los motivos que han provocado el descarrilamiento y choque de dos trenes.

También ha garantizado a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario".

Adif ha habilitado un teléfono para atender a los pasajeros afectados, el 900 10 10 20.