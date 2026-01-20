Consumo prepara una ley para evitar que se repitan subidas abusivas de precios durante las catástrofes

El Ministerio de Consumo está ultimando un anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible con el que pretende impedir que en situaciones de emergencia se puedan generar incrementos abusivos de precios, como los denunciados en vuelos y coches de alquiler tras el accidente ferroviario este domingo en Adamuz (Córdoba), informa EFE.

Aunque Consumo ya prohibió, a través del real decreto-ley de la dana, las subidas de precio abusivas en situaciones calificadas de emergencia por protección civil, la nueva regulación ampliará esta protección a otras situaciones, según explica el ministerio en un comunicado.

Se trata de regular los llamados precios dinámicos que utilizan algunas empresas para fijar sus tarifas, de forma que tendrán que informar previamente del precio que tendrá un producto o servicio durante el tiempo que esté a la venta y tendrán prohibido superar los precios anunciados para esa fecha.

Esta regulación fue incluida en la última versión del anteproyecto, de diciembre de 2025, en la que el ministerio está trabajando para su aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.

Tras la catástrofe de Adamuz, el Ministerio de Consumo ha recibido avisos y denuncias de una subida excepcional de los precios de transporte alternativo a las rutas ferroviarias suspendidas.

Ha recordado además que, ante esa suspensión del tráfico ferroviario en las líneas afectadas por el accidente, las personas que tienen un viaje contratado tienen derecho a que la compañía operadora le facilite un transporte alternativo para continuar el viaje lo antes posible o en una fecha posterior que convenga al viajero, sin coste adicional.

En caso de que las operadoras no ofrezcan esta alternativa de transporte y sea realizado por medios propios, el afectado tendrá derecho al reembolso de los gastos "razonables" en que hubiese incurrido, para lo que el ministerio recomienda guardar comprobantes de los gastos realizados.

En caso de que se renuncie al viaje, la operadora deberá devolver íntegramente el precio del billete en un plazo máximo de treinta días desde la solicitud de reintegro, para lo que hay un plazo de tres meses.

Asimismo recuerda a todas las personas afectadas por las suspensiones que disponen de un plazo de tres meses para realizar sus reclamaciones a las compañías operadoras y que deberán hacerlo de forma directa ante las compañías, a través de los siguientes canales:

- Renfe: se puede usar el formulario de reclamaciones de su página web oficial (Reclamaciones) o contactar telefónicamente a través del siguiente número: 900 878 333.

- Iryo: Se puede usar el formulario de reclamaciones de su página web oficial (Reclamaciones), contactar telefónicamente a través del siguiente número: 910 150 000, o enviando un correo a su servicio de atención al cliente: atencion.cliente@iryo.eu.

- Ouigo: Se puede usar el formulario de reclamaciones de su página web oficial (Reclamaciones y quejas), o contactar telefónicamente a través del número 900 759 781.EFE