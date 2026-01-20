El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado este martes que la Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba), para posteriormente ser revisado por los profesionales técnicos.

"Todavía no ha sido examinado por los científicos", aclaraba el ministro la mañana del martes en declaraciones a Onda Cero, al tiempo que lo situaba como elemento troncal en las pesquisas alrededor del accidente: "Está por orden de la Guardia Civil sometido a investigación".

Una vez que las fuerzas de seguridad terminen su análisis, los trabajos se centrarán en sacar de las vías ese coche, aunque se trata de una tarea compleja por lo escarpado del terreno. "No podemos sacarlo del lugar de los hechos hasta que la propia Guardia Civil no haya hecho también fotografías y tomado muestras de restos", ha subrayado el ministro.

Puente expresó igualmente su asombro ante lo sucedido y puso sobre la mesa las muchas incógnitas que todavía existen: "Hay muchas piezas del puzle que hay que casar".

En esta línea, el titular de la cartera tildó lo sucedido como "algo verdaderamente excepcional", tras haber hablado con técnicos de Hitachi, fabricante del tren, con miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), con expertos de Adif e ingenieros de Ineco.

Todos ellos confirman que es "muy raro" que se produzca un descarrilamiento por la cola del tren, a una velocidad de 200 kilómetros, por debajo del máximo, y con un tren nuevo.

El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación que se lleva a cabo sobre la causa del accidente que ha causado al menos 41 fallecidos y decenas de heridos. El último de los cadáveres fue localizado la noche del lunes durante los trabajos que se estaban realizando para la remoción del Iryo.

Los trabajos en la zona

Durante la noche y la madrugada los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada ha realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo.

Este mediodía, además, los agentes de la servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya habían concluido la inspección ocular y recogida de evidencias de los vagones 7 y 8 y continúan sus análisis en los otros seis coches con la previsión de poder terminar este martes.

Una vez que las fuerzas de seguridad terminen sus análisis, los trabajos se centrarán en sacar de las vías esos coches. Para esta tarea están preparadas dos enormes grúas de 400 y 300 toneladas. Tratarán de enderezar los tres vagones descarrilados del tren Iryo con apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Más de 50 militares cooperan en los trabajos de estabilización de vagones de tren por parte del equipo de búsqueda y rescate urbano (USAR), están dando seguridad a los servicios de emergencias y apoyo a las autoridades con materiales específicos.

Las ruedas y el tramo de la vía

Otro eje central de la investigación está también en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo sitio en los dos días anteriores. Informa EFE.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje, y ha asegurado que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro".

Ha dicho que hay un tramo de vía en la línea férrea Madrid-Andalucía con fracturas, y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

En el caso del Alvia de Renfe se está limpiando la zona para permitir el acceso de la maquinaria pesada y poder sacar los coches 1y 2, los más dañados, del talud donde cayeron para poder llegar a los tres cadáveres que están localizados ahí, según la explicación de Grande-Marlaska.

Primero está trabajando la Guardia Civil y después serán los expertos del constructor del tren (la compañía japonesa Hitachi, que los ensambla en Italia) y los ingenieros de Adif e Ineco, entre otros, los que estudien el material y las vías.

Han pedido también información a Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, sobre los movimientos de los trenes de los dos días anteriores en ese mismo lugar.

"Se va a llegar a una conclusión sobre la causa del siniestro a la mayor brevedad posible", ha incidido el ministro, "pero siempre con rigor".