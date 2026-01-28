Más dinero a más afectados: así mejora la Audiencia indemnizaciones a las 500 víctimas de Angrois tras absolver a Adif

La sentencia con la que la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de absolver al cargo de Adif condenado inicialmente por el accidente de Angrois de 2013 mejora buena parte de las indemnizaciones que deben recibir las personas heridas o los familiares de las fallecidas. Unas indemnizaciones que ahora deberán ser pagadas exclusivamente por la aseguradora de Renfe, QBE, como responsable civil del único condenado por el siniestro, el maquinista.

La nueva sentencia aumenta las cantidades a recibir para 71 de los 144 heridos y para los familiares de 41 de los 79 fallecidos, y reconoce a 13 familiares más con derecho a indemnización

Si en el accidente la justicia considera que hubo 79 fallecidos y 144 heridos, ahora la Audiencia mejora las indemnizaciones por los 41 fallecimientos y 71 lesionados. En la sentencia original el total de las indemnizaciones ascendía, según cifras facilitadas por el Poder Judicial, a unos 25 millones de euros, mientras que la nueva se limita a identificar las partidas concretas corregidas de solo 112 casos, lo que por sí solo ya suma unos 22 millones. Así, el importe total de las indemnizaciones por las 223 personas afectadas directamente puede superar ampliamente los 30 millones de euros.

Pero la justicia no solo reconoce indemnizaciones a las 223 personas que viajaban en el tren, sino también a familiares de fallecidos, lo que eleva la cifra de personas concretas que recibirán una indemnización a alrededor de 500 tras reconocer ahora la Audiencia a 13 familiares más que la sentencia de primera instancia. En concreto, la nueva sentencia añade como indemnizables a cinco sobrinos, tres nietas, tres hermanos y dos abuelos.

Por otra parte, ya en la sentencia previa la justicia había reconocido doblemente el derecho a indemnización a una veintena de víctimas por haber perdido a varios familiares o por haber resultado ellas mismas heridas en el siniestro.

Cada caso es un mundo, pero algunas pautas se repiten. Por ejemplo, hay varios casos de personas fallecidas con poco más de veinte años. En la primera sentencia los padres de esos casos recibían entre alrededor de 170.000 o 190.000 euros, mientras que en la nueva pasan a más de 210.000 euros, y los hermanos que recibían unos 30.000 euros pasan ahora a ser indemnizados con unos 38.000 euros.

En otros casos, por el fallecimiento de un padre de familia, la viuda que iba a cobrar 180.000 euros pasa a ser indemnizada con 280.000, y los dos hijos que iban a recibir 15.000 euros cada uno pasan ahora a 110.000 y 75.000 euros según su edad y dependencia económica de la familia.

En lo que respecta a las personas heridas, ya la sentencia previa relataba los casos de una docena de personas lesionadas que precisaron o siguen precisando de por vida de la asistencia de terceras personas, concepto que elevó las indemnizaciones.

El caso más grave fue el de un hombre que tenía 37 años cuando el accidente, que quedó con incapacidad permanente absoluta y necesidad de ayuda de terceras personas de por vida, y con unas secuelas que «suponen una alteración sustancial de la vida de sus familiares más próximos». La sentencia inicial le reconocía una indemnización de 2,1 millones de euros y ahora la Audiencia la eleva a 2,7 millones.