Puente apunta a un ciberataque como una hipótesis de la caída del servicio en Rodalies

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este lunes que una de las hipótesis de la caída del servicio ferroviario de Rodalies y Media Distancia de Cataluña es que se haya producido un ciberataque en el centro de control centralizado de Adif, según recoge EFE.

El ministro ha dicho en una entrevista en La 1 que se están analizando las causas de la caída de este servicio y que un posible sabotaje, un ciberataque, es una hipótesis que se investiga, ya que se han producido dos caídas "en poco tiempo", aunque, con ello, no quiere decir nada.

Puente ha confiado que a lo largo de los "dos primeros días" de la semana el servicio quede restablecido al cien por cien.

El Govern catalán exige "soluciones inmediatas" a Adif y Renfe ante el caos en Rodalies

El Govern de Cataluña ha exigido este lunes "soluciones inmediatas" a Adif y Renfe, en una nueva jornada caótica en el servicio de Rodalies, mientras que el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, solicitará comparecer este miércoles en el Parlament, como presidente en funciones, para dar explicaciones.

El servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña vuelve a sufrir este lunes una jornada caótica a raíz de las incidencias que han afectado esta mañana al centro de control centralizado de Adif.

La circulación de trenes se ha reanudado a las 06:00 horas tal y como estaba previsto tras un fin de semana paralizado, pero apenas media hora después se ha tenido que suspender por un problema informático en el centro de control de Adif en la estación de França de Barcelona.

"Exigimos soluciones inmediatas a Adif y Renfe. Seguimos con preocupación desde primera hora y minuto a minuto la situación en la red de Rodalies", ha escrito Dalmau en la red social X, en la que ha compartido otro mensaje del Govern donde se explica que se está reforzando el servicio de autobuses interurbanos, a parte del plan alternativo de Renfe, y se ha publicado la orden de teletrabajo.

Justamente este martes arranca el primer pleno del año en el Parlamento de Cataluña, en el que Dalmau -que ejerce de presidente de la Generalitat en funciones- protagonizará la sesión de control en sustitución del presidente catalán, Salvador Illa, que sigue de baja médica.

La intención de Dalmau es, además de intervenir en la sesión de control, comparecer a petición propia "para dar explicaciones de las reiteradas incidencias en el sistema ferroviario de Cataluña", han indicado fuentes de la Generalitat.

Asimismo, fuentes del Govern han asegurado a EFE que Illa, pese a su convalecencia, está "muy encima" de los acontecimientos de los últimos días relacionados con la crisis ferroviaria y "cierra filas" con la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, porque "ahora es el momento de trabajar para las soluciones".