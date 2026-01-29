Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado por el accidente de Adamuz

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la creación en el Senado de una comisión de investigación parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz para que se conozca la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español.

La comisión se creará de forma inmediata y la solicitud correspondiente se va a presentar este mismo jueves en la Cámara alta, según ha explicado Feijóo en una entrevista en Antena 3. El líder del PP ha argumentado que la "obligación" de su partido es saber cómo está la alta velocidad y cómo están Rodalies y Cercanías dado que el Gobierno "está ocultando" y "está engañando" a los españoles información sobre el accidente de tren.

Feijóo ha defendido el "derecho" y la "obligación" de su partido de decir a los españoles cuál es la responsabilidad de un ministerio, el de Transportes, que es la "zona cero de la corrupción del Partido Socialista", ha subrayado.

El líder del PP también se ha referido a los casos de corrupción en el PSOE relacionándolos con la actividad del Ministerio de Transportes. “Un ministerio que es la zona cero de la corrupción del PSOE, con el primer ministro en la cárcel (Ábalos), con el jefe de los asesores del ministerio y consejero de Renfe en la cárcel (Koldo García, colocado en Renfe Cercanías) y con un ministro que se ha dedicado más a las redes sociales que a las redes ferroviarias, el señor Óscar Puente, y que además nos ha mentido”, ha relatado.