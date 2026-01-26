Puente comparecerá este jueves en el Senado y Sánchez el 11 de febrero en el Congreso por Adamuz

Óscar Puente comparecerá este jueves en el Senado para ofrecer detalles sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), según confirman fuentes del Gobierno. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará el próximo 11 de febrero ante el pleno del Congreso de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gelida (Barcelona), según informa EFE.

Será en la primera sesión plenaria convocada por la Cámara Baja en el período ordinario de sesiones que se reanuda en febrero, según recuerda el Ejecutivo después de haber descartado que el presidente acudiera este mismo jueves al Senado, como pretendía el PP.

En todo caso, la comparecencia de Sánchez, a petición propia, no se limitará únicamente a los dos accidentes ferroviarios, ya que la solicitud registrada el viernes pasado especifica que dará cuenta también "de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado".

Esta misma mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había reclamado la comparecencia urgente de Sánchez en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero el Ejecutivo la descartó bajo el argumento de que lo haría en el Congreso.

Posteriormente el vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, informó de que el grupo popular en el Senado había registrado una petición para celebrar un pleno extraordinario a fin de que Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuya dimisión inmediata reclaman, comparezcan este mismo jueves.

"Sánchez dijo que asumía toda la responsabilidad, pues bien, lo que tiene que hacer es precisamente eso, asumir su responsabilidad llevar las palabras a los hechos", ha apuntado Bravo en una rueda de prensa.

La fecha en que Sánchez dará explicaciones en el Congreso coincide con una tractorada convocada en la capital para ese día y con la huelga en el sector ferroviario convocada el 9 al 11 de febrero por la CGT.