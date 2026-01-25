Sánchez traslada su apoyo a Puente por la gestión de la tragedia de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado hoy todo su reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su trabajo en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), y ha dicho que el ministro "está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia", según recoge EFE.

El también secretario general del PSOE ha arropado este domingo a la secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en un acto de campaña en Huesca.

Al igual que Alegría, Sánchez ha querido que sus primeras palabras, tras estos días "muy duros" tras el accidente de Adamuz y el posterior de un tren de Rodalies en Barcelona, fueran para homenajear a las víctimas y a sus familias, a quienes ha mostrado todo su cariño.

Un reconocimiento y "orgullo" que ha extendido a los servidores públicos e instituciones que han trabajado coordinadamente y de manera leal para responder ante esta tragedia, "como siempre hacemos los españoles, con unidad, con lealtad, con empatía y con eficacia", ha recalcado.

En este punto, ha querido mencionar expresamente a Óscar Puente, de quien ha resaltado cómo está gestionando "y dando la cara desde el primer momento". Y, según Sánchez, "esa es la diferencia entre unos y otros", la forma de responder ante las tragedias que "desgraciadamente" suceden en la vida.

Su Gobierno, ha asegurado, "ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, eficacia, transparencia y unidad" y "dejando a un lado la confrontación política estéril" que les desvía del objetivo principal", que es atender a las víctimas y mantener un servicio ferroviario que es admirado todo el mundo

Respecto a Rodalies, ha indicado además que están trabajando "codo con codo" con las autoridades catalanas para que vuelva a restablecerse un servicio de cercanías "digno y seguro que es lo que se merecen los ciudadanos de Cataluña como los del resto de España".