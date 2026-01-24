Renfe y Adif suspenden el tráfico de trenes de Rodalies en Cataluña a instancias del Govern

El gestor Adif y la compañía Renfe han suspendido el tráfico de los trenes de Rodalies y regionales a instancias del Govern de Cataluña, que les ha exigido que el servicio no se retome hasta que puedan garantizar, "sostenida en el tiempo", la seguridad de los pasajeros y un "mínimo" de normalidad, según informa EFE.

"Queda suspendido el servicio. Los trenes en circulación acabarán el trayecto en su estación de destino. Desde Rodalies lamentamos la situación y pedimos disculpas", ha anunciado Rodalies de Catalunya en un mensaje en las redes sociales, después de una nueva jornada caótica en la red ferroviaria catalana.

En la estación de Barcelona Sants, además, Adif ha cerrado el acceso a los andenes de los servicios de Rodalies y media distancia.

Este sábado, el servicio de Rodalies ha empezado funcionando parcialmente y con múltiples afectaciones, mientras proseguían los trabajos de revisión del estado de la infraestructura en 21 puntos de la red para evitar desprendimientos del terreno.

De hecho, la línea R4 de Rodalies de Cataluña ha sufrido este sábado un nuevo desprendimiento de tierras, entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell sur, en la provincia de Barcelona.

Renfe ha operado este servicio a primera hora, después de que, de madrugada, el Govern anunciase que quedaban suspendidos los trenes regionales y de cercanías este sábado, por tercera vez esta semana.

Trabajo "sin descanso" de "manera coordinada"

En un comunicado conjunto emitido tras la suspensión del servicio, el Ministerio de Transportes, Renfe y Generalitat "piden disculpas a todos los usuarios afectados" por el cese temporal de los trenes.

"Renfe está trabajando sin descanso y de manera coordinada con Adif y la Generalitat con el objetivo de recuperar la circulación en el menor tiempo posible", señala.

Renfe y Generalitat se han reunido esta mañana en Barcelona en una sesión en la que han participado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Silvia Paneque, quienes han informado posteriormente en rueda de prensa de la exigencia elevada a los gestores ferroviarios y de la apertura de un expediente para determinar exactamente qué ha pasado en Rodalies.

"La Generalitat indica qué se ha de hacer y qué no"

Paneque ha indicado que "la Generalitat es la titular y es quien indica qué se ha de hacer y qué no al operador", por lo que ha instado a los gestores ferroviarios a que dejen de operar.

Dalmau ha explicado que el Govern trabaja con la prioridad de "garantizar la seguridad de los usuarios y los trabajadores" ferroviarios en unos "días difíciles", agravados con las condiciones meteorológicas que han ocasionado deslizamientos de tierra sobre las vías.

"Cataluña no se la puede jugar y no se la jugará" por la inseguridad en el servicio ferroviario de Cercanías, ha subrayado Dalmau, quien ha argumentado que "los usuarios no pueden ser los rehenes de esta situación", a la que se ha llegado "tras décadas de falta de inversión" en la red en Cataluña.

Paneque ha informado de que, en sus conversaciones con el Ministerio este sábado, ha pedido que la comunicación a los usuarios se haga de forma coordinada, parea evitar dar información contradictoria a los usuarios, y ha defendido la potestad de la Generalitat para pedir la suspensión de Rodalies, dado que es la titular del servicio.

La consellera ha indicado que la resolución del Govern pide también a Renfe que mantenga la gratuidad del servicio cuando se retome hasta que el mismo se preste con una mínima normalidad.

Refuerzo del transporte alternativo

La resolución establece también el refuerzo, con 171 autobuses, de servicios alternativos por carretera y la suspensión de circulación restringida en las zonas de bajas emisiones de varias ciudades catalanas, además del refuerzo en el servicio de Ferrocarriles de la Generalitat.

Ante los problemas que se puedan registrar el próximo lunes, al inicio de la semana laboral, si se mantiene la suspensión de Rodalies, Paneque ha asegurado "el Govern trabajará para compensar" la situación y el "déficit" del servicio.

Dalmau ha dicho que el Govern trabaja en el horizonte de que el servicio se retome "lo más rápido posible", pero "de forma paulatina y gradual", cuando se tenga "la acreditación de seguridad" por parte de Renfe y Adif.

El Ministerio se reunirá con la Generalitat

Tras darse a conocer la suspensión del servicio, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha informado de que viajará hoy mismo a Barcelona "para seguir de cerca y sobre el terreno" la situación de las infraestructuras de Rodalies.

Dalmau, por su parte, ha adelantado que la Generalitat se reunirá este sábado con ayuntamientos, grupos parlamentarios y usuarios para informarles de las causas de la suspensión de Rodalies y, posteriormente, de una nueva reunión con Renfe.