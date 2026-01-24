Rodalies sigue funcionando parcialmente mientras se revisa el estado de la red ferroviaria

El servicio de Rodalies de Cataluña funciona este sábado parcialmente y con múltiples afectaciones, mientras prosiguen los trabajos de revisión del estado de la red ferroviaria para evitar desprendimientos del terreno, según recoge EFE.

En declaraciones a los medios, en un receso de la reunión que mantienen esta mañana representantes del Govern catalán, Renfe y Adif, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado que la línea R1 está interrumpida entre L'Hospitalet de Llobregat y Mataró, aunque hay un servicio alternativo de autobuses.

También hay un corte en el servicio entre Vilanova i la Geltrú y Castelldefels, que afecta a la línea R2 Sur y a los trenes regionales.

En la R3, según Carmona, el servicio de buses se ha ampliado hasta Ribes de Freser; mientras que la R4 está interrumpida entre Terrassa y Manresa, así como entre Sant Sadurní y Martorell.

Los trenes regionales no circulan prácticamente entre Lleida y Sant Vicenç de Calders, mientras que entre Reus y Barcelona sí que hay servicio.

Carmona ha precisado que se trabaja para "recuperar de forma paulatina este servicio de Rodalies", yendo "paso a paso", por lo que no ha ofrecido una previsión temporal sobre el restablecimiento total de la normalidad.

El portavoz de Renfe ha puesto de relieve la "colaboración" entre administraciones y actores implicados para intentar restablecer la normalidad.

Puente apunta a la meteorología como causante de los cortes

El servicio de Rodalies se restablecerá tras un acuerdo entre maquinistas, Adif, Renfe y Govern Ver más

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este sábado en su cuenta de X que el servicio de Rodalies de Cataluña se ha visto "seriamente" afectado por el destrozo meteorológico de estos días.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha pedido este sábado "disculpas" a los usuarios de Rodalies de Cataluña afectados por la situación de caos ferroviario de los últimos días tras el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) y ha asegurado que se sigue trabajando para "recuperar la normalidad" en el servicio lo antes posible.

Carmona ha explicado que "se ha trabajado durante toda la noche para garantizar una mínima movilidad", de manera que finalmente se ha podido iniciar el servicio este sábado "con alteraciones" en diferentes líneas.