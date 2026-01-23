Un desprendimiento de tierras interrumpe la línea R1 de Rodalies en la provincia de Girona

Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en la provincia de Girona, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes de Renfe.

Desde la compañía ferroviaria han precisado que el tren no ha llegado a impactar con las rocas que han caído sobre la vía, a la altura de Tordera, y que el convoy ha podido retroceder a la estación de Blanes con el pasaje.

El incidente se produce cuando no se han cumplido ni las primeras 24 horas de reinicio del servicio de Rodalies tras dos días sin trenes y después de una revisión adicional de todas las líneas y las vías, reclamada por los maquinistas, que se llevó a cabo durante la tarde y noche de este jueves.

Servicio alternativo por carretera

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe ha puesto en marcha un servicio alternativo por carretera entre ambos puntos de la R1, entre Maçanet-Maçanes y Blanes. Para el resto de la línea, la circulación entre L'Hospitalet de Llobregat y Blanes se mantiene con una frecuencia de dos trenes por hora y sentido.

Personal de Adif trabaja para restablecer la circulación lo antes posible, ha señalado el gestor de la infraestructura.

En esta misma linea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal, también sin causar heridos.

A estos incidentes se suma el accidente mortal de la R4, ocurrido también el día 20, en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.