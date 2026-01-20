Un tren de Rodalies choca contra un muro y deja un muerto y cinco heridos graves en Gelida (Barcelona)

Al menos una persona ha muerto y otras 37 han resultado heridas al chocar un tren de la línea 4 de Rodalies con un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). El fallecido es el maquinista del tren, informa EFE, y de los heridos, cinco se encuentran en estado grave y seis en situación menos grave (el resto, leves), según Protección Civil de la Generalitat de Cataluña.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado veinte ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), agentes de los Mossos d'Esquadra, así como 35 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat con 70 efectivos. Miembros de este cuerpo han tenido que excarcelar a una persona que había quedado atrapada en el interior del tren. La parte delantera del convoy ha quedado totalmente destrozada.

Además, han establecido una zona de seguridad y han apuntalado el muro de contención y el tren para estabilizarlos, mientras evacuaban a los heridos de la zona del accidente para que pudieran ser atendidos por los servicios de emergencias. A medianoche, todos los heridos habían sido trasladados a diversos centros hospitalarios.

A consecuencia de la colisión, que se ha producido en una jornada de intensas precipitaciones en toda Cataluña, se ha activado el plan de alerta Ferrocat y, según ha podido saber infoLibre, ADIF ha dado la instrucción de que se interrumpa la circulación en toda la red de Rodalies hasta nueva orden.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente.

El jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha explicado que el muro de contención ha cedido y se ha desplomado hacia las 21:00 horas, posiblemente debido a las lluvias caídas en los últimos días. El primer vagón, en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, ha quedado deformado a consecuencia del impacto.

A la zona se han trasladado el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la consellera de Salud, Olga Pané, y con las de Territorio, Sílvia Paneque, e Interior y Seguridad, y Núria Parlon, según fuentes del Govern citadas por la Agencia Efe. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona desde el sábado, está siguiendo "con atención" el accidente ferroviario que se produce apenas 48 después del ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Se ha activado un teléfono de atención a familiares: 900 101 660.

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona).

En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.