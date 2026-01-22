El servicio de Rodalies se restablecerá tras un acuerdo entre maquinistas, Adif, Renfe y Govern

La Generalitat de Cataluña, Adif, Renfe y el sindicato de maquinistas han alcanzado un acuerdo para retomar el servicio de Rodalies una vez hayan terminado unas inspecciones extraordinarias para comprobar la seguridad, que ya han comenzado a practicarse, ha informado este jueves la consellera catalana de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y recogido EFE.

En una rueda de prensa, en el segundo día consecutivo sin servicio de Rodalies en Cataluña, la consellera no ha detallado en qué momento volverán a circular los trenes porque dependerá de los resultados de estas inspecciones, aunque ha abierto la puerta a que puedan empezar de manera parcial en las próximas horas.

"Lo que podemos decir en estos momentos es que estas supervisiones extraordinarias ya se están produciendo y a la luz del retorno de estas exploraciones iremos informando a lo largo de esta tarde y noche del reinicio del servicio", ha afirmado Paneque.

El acuerdo con los maquinistas, ha explicado, señala que estos profesionales "se incorporarán" a las tareas de revisión de la red ferroviaria para que puedan aportar "elementos" que consideren necesarios "para operar con garantías y tranquilidad".

Paneque ha defendido que Adif ya acreditó la seguridad de la red este miércoles, lo que motivó que el Govern anunciara la reactivación gradual de Rodalies a partir de las 06:00 horas de este jueves, aunque los maquinistas han pedido nuevas garantías.

En total, se han organizado 13 equipos para cubrir 13 itinerarios con el fin de practicar estas inspecciones adicionales.

Sólo se han presentado 6 de los 140 maquinistas

La consellera ha explicado que el servicio de Rodalies no ha podido reanudarse esta mañana porque sólo se han presentado para trabajar 6 de los 140 maquinistas de la red.

Preguntada por si cree que se ha producido una "huelga encubierta" de maquinistas, Paneque no ha querido valorarlo y ha enviado de nuevo su pésame a las familias y compañeros de los maquinistas fallecidos en los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Compartimos con los sindicatos sus inquietudes. Entendemos su dolor pero había que llegar a un punto de acuerdo para asegurar también el derecho a la movilidad de los catalanes", ha dicho.

Defensa de la actuación del Govern

Paneque ha defendido la actuación del Govern en la crisis del servicio de Rodalies: "Ha sido la adecuada". "Le pedimos a Adif un certificado de seguridad que aportaba tranquilidad para operar y se lo trasladamos al operador Renfe. A las seis de la mañana nos dicen que sólo hay 6 de los 140 maquinistas, lo que hace imposible retomar el servicio con normalidad y decidimos abrir un expediente a Renfe", ha detallado.

En esta línea, ha insistido en que "el Govern, como titular del servicio, ha hecho en todo momento lo que tenía que hacer con sus competencias".

El servicio de Rodalies continúa paralizado por segundo día consecutivo en Cataluña Ver más

El acuerdo, que se ha fraguado en una reunión celebrada en Sants entre responsables de Renfe, Adif, la Generalitat y el sindicato de maquinistas, Semaf, prevé también la elaboración de un plan "exhaustivo" a largo plazo sobre el estado de la infraestructura. También se pondrá en marcha una comisión de seguimiento que se reunirá cada dos meses.

El servicio de Rodalies se encuentra suspendido por segundo día consecutivo debido a una huelga de maquinistas que alegan que no cuentan con suficientes garantías de seguridad, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) que causó 45 muertos el pasado domingo y el de Gelida (Barcelona) que dejó un muerto este martes.

La huelga por parte de los maquinistas ha impedido la reanudación del servicio que había anunciado el día anterior el Govern para las 06:00 horas de la mañana.