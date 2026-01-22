El servicio de Rodalies continúa paralizado por segundo día consecutivo en Cataluña

El servicio de Rodalies y Regionales continúa paralizado en Cataluña por segundo día consecutivo, ya que apenas ha salido algún tren esta mañana de la estación de Sants, lo que ha generado desconcierto entre los usuarios, que esperaban poder acceder a algún convoy a primera hora, según recoge EFE.

El sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, ya advirtió ayer de que los conductores de trenes no volverían a conducir convoyes si no se les garantizaba la seguridad, y algunos de ellos no se han presentado esta mañana a sus puestos de trabajo, pendientes del resultado de una reunión este jueves con Renfe.

La Generalitat anunció anoche que el servicio se recuperaría a partir de las 06:00 horas de mañana, si bien el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, advirtió de que hoy "no será un día fácil", ya que se prevé que la reanudación del servicio ferroviario sea "compleja".

Los pasajeros se han encontrado esta mañana que los paneles informativos de las estaciones se encontraban en negro, sin previsión de salidas de convoyes durante la mañana, y que no podían acceder a los andenes.

Muchos se han quejado de la incertidumbre que les provoca esta situación, ya que esperaban coger algún tren en algún momento de la mañana, si bien no con las frecuencias habituales.

Por megafonía y a través de las redes sociales, Renfe informa de que no presta servicio por "causas operativas" y recomienda consultar los servicios alternativos a los canales habituales de Rodalies de Catalunya y planificar el viaje con medios de transporte complementarios.

Durante el día de hoy, el Govern ha adoptado medidas como reforzar los autobuses y los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), recomendar teletrabajo o mantener levantados los peajes de la C-32, una medida esta última que pretende ayudar a los atascos que puede generar el corte de la AP-7.

Igualmente, el Govern ha eliminado las limitaciones en las Zonas de Bajas Emisiones para reducir las afectaciones en el uso del transporte privado.

Semaf convocó ayer una huelga para los próximos 9, 10 y 11 de febrero como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

Desde las 7 de la mañana se celebra una reunión de seguimiento de la situación ferroviaria en Cataluña en el Departamento de Territorio de la Generalitat, en la que participan miembros del Govern, de Protección Civil y directivos de Renfe.

El Govern abre un expediente a Renfe

La Generalitat ha decidido abrir un expediente a la operadora ferroviaria Renfe por no prestar esta mañana el servicio de Rodalies, lo que considera "intolerable", por lo que le exigirá responsabilidades.

El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha anunciado esta mañana esta decisión en declaraciones a los periodistas tras constatar que continúa paralizado todo el servicio de Rodalies y Regionales en Cataluña por segundo día consecutivo, pese a que anoche el Govern anunció que se recuperarían de manera gradual.

"Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias", ha dicho.