El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general el 9, 10 y 11 de febrero tras el accidente

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días (los próximos 9, 10 y 11 de febrero) como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios. En un comunicado difundido el miércoles por la tarde, Semaf indica que la huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros, tras los "graves" accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Estos siniestros, insiste el sindicato, suponen "un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria" y por ello han iniciado todos los procesos legales para la tramitación de la huelga en las distintas empresas.

Semaf asegura que para garantizar la seguridad "se debe comenzar por atender los numerosos partes" remitidos a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos kilométricos, "en lugar de dejarlos sin respuesta ni actuación durante meses, e incluso años".

Tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y el de Rodalies en Gelida (Barcelona), Semaf ha avanzado en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación. Asimismo, ha recomendado a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos que se lo comuniquen a sus responsables.

Además, el sindicato de maquinistas ferroviarios ha indicado que, al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer. En este sentido, cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

El temporal ha causado diferentes accidentes ferroviarios en Cataluña, entre ellos dos descarrilamientos, uno en Maçanet al caer una roca en la vía con la que impactó el tren sin consecuencias para los ocupantes y otro en Gelida al desprenderse un muro de contención sobre la vía con el que chocó el tren a su paso, provocando un fallecido y una treintena de heridos.

Tras el accidente de Gelida, los maquinistas reclaman el "imprescindible" establecimiento de protocolos de prevención en la operación ante emergencias meteorológicas, especialmente en aquellos puntos con antecedentes de accidentes. Así, recalcan que cada vez que se producen temporales, hay puntos en los que se desprenden numerosos elementos sobre las vías, como muros, rocas o árboles, "una circunstancia que podría evitarse mediante planes preventivos adecuados".

El Sindicato Ferroviario destacaba las "políticas nefastas" que han llevado al "deterioro del servicio ferroviario", que pone "en riesgo" la vida de trabajadores y usuarios, y se sumaba así a las críticas sobre la falta de seguridad lanzadas a lo largo de este miércoles por CCOO, UGT y Semaf, que ha sido el primero en convocar ese parón.

"Esta situación es inadmisible"

"Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", han subrayado en su comunicado.

Por ello, han demandado que se implementen diferentes medidas con urgencia en la red ferroviaria que garantice la integridad de profesionales y usuarios. "En cuanto esta organización fue conocedora de los descarrilamientos realizó las gestiones pertinentes para paralizar el tráfico de todos los trenes que circulasen por el ámbito de Rodalies. Desafortunadamente, en el transcurso de las gestiones conocimos el fallecimiento de nuestro compañero".

Por todo ello, el sindicato de maquinistas ha convocado una huelga en todo el sector con el objetivo de dar legalidad y amparo a las movilizaciones de los trabajadores y usuarios para demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red.

En este contexto, han avanzado que continuarán trabajando e informando de todas las acciones. Este jueves, está prevista una reunión de los comités de empresa de Renfe y Adif en Madrid para hablar sobre la huelga en el sector.

Maquinistas se reúnen con Renfe

Por su parte, Los maquinistas de Rodalies han expresado su malestar al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany. Después de la tragedia del martes, un representante de Semaf ha tomado la palabra para advertir de que hasta que no se dieran las condiciones de seguridad necesarias en Rodalies, no pensaban ponerse al mando de los trenes.

Como muestra de protesta, ha lanzado el chaleco amarillo que portaba a los pies de los directivos de Renfe, y su gesto ha sido seguido por un gran número de asistentes al encuentro, que se ha celebrado en un hotel situado encima de la estación de Sants de Barcelona. A continuación, una parte de los asistentes, unas 250 personas aproximadamente, han abandonado la sala en señal de protesta, y otro grupo se ha quedado a escuchar las explicaciones del presidente de Renfe y del director operativo de Rodalies, entre otros directivos. Tras ello, el presidente de Renfe ha admitido las deficiencias que presenta Rodalies y ha prometido trabajar por solucionarlas.

Maquinistas y trabajadores de Rodalies y del sector ferroviario han guardado durante el mediodía del miércoles en el vestíbulo de la estación de Sants varios minutos de silencio en recuerdo al maquinista fallecido la noche anterior.

Semaf estudia opciones legales tras filtrarse los audios

Asimismo, Semaf considera "inadmisible" la difusión "sesgada" de las conversaciones del maquinista del tren Iryo en el accidente de Adamuz con el puesto de mando, "siendo este último, Adif, quien debe garantizar su custodia y protección". Por ello, los maquinistas estudiarán las opciones legales para reclamar la investigación judicial de dicha filtración.

Del mismo modo, la organización destaca "la ejemplar actuación de los profesionales involucrados en este accidente, siendo impecable y efectiva dada la situación que se vivía en ese trágico escenario".