Cataluña recupera este jueves Rodalies pero tendrá un tramo de la AP-7 cortado en dirección sur

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha anunciado este miércoles que Cataluña recuperará a partir de las 06:00 horas del jueves el servicio de Rodalies y Regionales, suspendido desde el accidente mortal de este miércoles en Gelida (Barcelona), aunque seguirá cerrado un tramo de la autopista AP-7 en dirección sur, de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia.

En una rueda de prensa junto a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, Dalmau ha enviado un mensaje de pésame a las familias del maquinista sevillano de 28 años y en prácticas que murió en el accidente ferroviario del miércoles en Gelida y del hombre de 63 años que falleció al ser arrastrado su vehículo por una riera en Palau-Sator (Girona), debido a los efectos de la borrasca.

El conseller de Presidencia ha insistido en que la decisión de suspender este miércoles el servicio de Rodalies, Regionales y Media Distancia en Cataluña fue por seguridad y para corroborar que el sistema ferroviario podía reabrir con garantías. Dalmau ha advertido que este jueves "no será un día fácil", ya que se prevé que la reanudación del servicio ferroviario sea "compleja", también desde el punto de vista de las "relaciones laborales", ha añadido en alusión a las protestas de los maquinistas.

El conseller ha subrayado que además permanecerá cerrado también por motivos de seguridad un tramo de la AP-7 en sentido sur, entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, que pasa por encima del muro de contención que se derrumbó y atrapó al tren de la R4. En este tramo habrá no habrá trenes, sino un plan alternativo de transporte para la continuidad de la R4, ni en la R3 (ya cortada por trabajos de desdoblamiento y con un plan alternativo vigente). Dalmau ha admitido que el Govern es consciente de las molestias que este tipo de restricciones crean a la ciudadanía, por lo que ha pedido disculpas y comprensión, aunque ha remarcado que el "único criterio" que guía al ejecutivo catalán en estas situaciones es "la seguridad por delante de todo".

Por su parte, Paneque ha detallado que el servicio empezará a las 6.00 de la mañana en toda la red de Rodalies de forma "paulatina", sin concretar si habrá líneas que comenzarán antes o después.

Medidas adicionales para la movilidad

Paneque ha explicado que el Govern ha adoptado medidas adicionales hasta el viernes para facilitar la movilidad, entre ellas un incremento de las frecuencias de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña en las líneas del Vallès y a Martorell. Asimismo, ante el corte de un tramo de la AP-7 en sentido sur, ha indicado que se mantendrán levantadas las barreras de la C-32 en el Garraf y se reforzarán los autobuses interurbanos, al tiempo que se levantará la restricción de circulación de vehículos sin etiqueta en las zonas de bajas emisiones.

En todo caso, el Govern ha recomendado el teletrabajo en los casos que sea posible.

Un día de marchas blancas

Paneque ha detallado que se puede restablecer el servicio después de un día entero de marchas blancas -circulación de trenes sin pasaje- en toda la red en las que se han detectado dos incidencias ya solucionadas: un colector de Montgat y un desprendimiento en Tordera.

En cuanto a las causas del accidente de Gelida, que todo indica que se produjo al desprenderse un muro minutos antes o en el momento que pasaba el tren, Dalmau y Paneque han preferido esperar a que finalicen las investigaciones de los Mossos d'Esquadra.

Por lo que se refiere a la titularidad del muro en cuestión, que podría ser de la AP-7 (Generalitat) o de la infraestructura ferroviaria (Estado), los consellers también han dicho que habrá que esperar a la finalización de la investigación y que será el Ministerio de Transportes quien deberá trasladar las conclusiones de las mismas.