Un tren de Rodalies choca contra un muro y deja un muerto y al menos quince heridos en Gelida (Barcelona)

Al menos una persona ha muerto y otras quince han resultado heridas al chocar un tren de la línea 4 de Rodalies con un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). El fallecido es el maquinista del tren, informa la Agencia EFE, y de los heridos, al menos cinco están graves, según Protección Civil de la Generalitat de Cataluña.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

A consecuencia del accidente, que se ha producido en una jornada de intensas precipitaciones en toda Cataluña, se ha puesto en alerta el plan Ferrocat.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente.

A la zona se han trasladado el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la consellera de Salud, Olga Pané, y con las de Territorio, Sílvia Paneque, e Interior y Seguridad, y Núria Parlon, según fuentes del Govern citadas por la Agencia Efe. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona desde el sábado, está siguiendo "con atención" el accidente ferroviario que se produce apenas 48 después del ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona).

En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.