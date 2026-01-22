Aumentan a 45 las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

La Junta de Andalucía ha comunicado este jueves que los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz aumentan a 45, al aparecer los dos cuerpos que se estaban buscando por la zona.

Ambos cadáveres han aparecido debajo del tren Alvia, según las mismas fuentes.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Respecto a los 43 fallecidos antes de que aparecieran estos dos últimos cadáveres, el servicio de criminalística de la Guardia Civil los ha identificado a todos.

Todas las víctimas menos una han sido identificadas a través de huellas dactilares, mientras que, de forma complementaria, y por el momento, se ha identificado también a través de muestras de ADN a 23 de ellas. Asimismo, una última víctima únicamente ha sido identificada a través del ADN, según ha informado el Centro Integrado de Datos.

Desde el domingo y hasta hoy jueves a las dos de la tarde, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba ha realizado la autopsia a 43 personas, todas las fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz que habían sido encontradas hasta ese momento.

Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad. Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (2), Málaga (1), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (1), Huelva-Córdoba (10) y Huelva (5). Cuando hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambos lugares.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el momento del levantamiento, 39 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; mientras que otras seis estaban en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro, cuyo juzgado número 2 es el encargado de la investigación, y reciban la licencia de enterramiento.

Todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos. Hasta el momento, se han entregado 39 cuerpos a las familias, mientras que, en los casos restantes, el Tribunal de Instancia de Montoro está finalizando los trámites.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona 14.