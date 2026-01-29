Puente dice que "desde los primeros instantes" se supo que había dos trenes accidentados

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este jueves que "desde los primeros instantes" posteriores al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que murieron 45 personas, las autoridades fueron conscientes de la existencia de dos trenes accidentados, según recoge EFE.

"Desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia" ha defendido Puente al arrancar su comparecencia en el Senado a petición del PP para dar cuenta de los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y en Gelida (Barcelona), además de los incidentes en el servicio de Rodalies en Cataluña.

El ministro ha querido contestar así a quienes aseguran que en los primeros momentos tras el accidente hubo confusión sobre la magnitud del accidente, y también se ha referido a las críticas sobre la supuesta falta de transparencia por parte del Gobierno respecto a la evolución de la investigación.

"Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario", ha dicho Puente, que ha recordado que desde el accidente ha dado cuatro ruedas de prensa -sin límite de preguntas- y que comparece en sede parlamentaria once días después del siniestro, sobre el que también tiene previsto comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 11 de febrero.

En este sentido, ha asegurado que en el accidente de Angrois de julio de 2013 el presidente del Gobierno "no consideró necesaria" su comparecencia ni en el Congreso ni en el Senado, y tampoco la ministra del ramo por entonces, que sólo compareció ante la Comisión de Transportes del Congreso.

Puente ha recordado que los recientes accidentes ferroviarios han provocado 210 víctimas directas: 46 personas fallecidas y 164 personas heridas, y ha afirmado que "detrás de cada número hay un nombre, una historia, una familia que esperaba o una vida que ya no será la misma".

"Tengo claro que ninguna medida y ninguna decisión aliviará el dolor de quienes han perdido a un ser querido y tampoco borrará las secuelas físicas y psicológicas de quienes han resultado heridos", ha dicho, pero "nuestra obligación es comparecer, dar la cara y explicar con claridad qué estamos haciendo y por qué lo hacemos".

No ve posible "aún" facilitar una fecha de restitución de servicio Madrid-Andalucía

Óscar Puente ha afirmado que "aún no es posible" facilitar una fecha para la restitución del servicio ferroviario Madrid-Andalucía "en plenas condiciones de seguridad" dada la "magnitud del accidente" y pese a estar movilizando "todos los medios disponibles".

Después de que ayer diera el juez permiso para "actuar en la vía" siniestrada, el Ministerio ha dado un plazo de diez días para las obras de reposición de la infraestructura, aunque "con todas las cauteles posibles", ha dicho.

En lo que respecta a las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Puerto Llano (Ciudad Real) "se prestan con normalidad", pero para el resto se ha establecido un "plan alternativo de transportes".

Este plan contempla por ejemplo que entre Sevilla y Málaga se combine el tren con un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba; mientras que entre Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería se ha puesto servicio por vía convencional. También se han establecido conexiones en autobús desde Málaga y Antequera.

Ha agradecido a Iberia que haya incrementado los servicios aéreos topando los precios de billetes normales y executive para que la gente no tenga dificultades para viajar.

Según los datos que ha aportado, Renfe ha transportado a más de 13.000 personas entre Madrid y Andalucía y solo el domingo 25 de enero se movieron a 3.175 viajeros, lo que supone el 70% de la ocupación sobre la oferta programada para ese día.

Además, se ha habilitado la posibilidad de que los viajeros pudieran solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el plan alternativo de transporte, con la devolución de la diferencia entre ambos servicios.

Discrepancias entre PP y PSOE sobre la comparecencia de Sánchez

Los portavoces del PP y del PSOE en el Senado, Alicia García y Juan Espadas, respectivamente, han intervenido este jueves al inicio del pleno extraordinario para poner de relieve sus discrepancias jurídicas sobre si sería obligatorio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue convocado, estuviera presente.

Este debate entre García y Espadas se ha dado al comenzar el pleno, tras entrar al hemiciclo el ministro de Transportes, Óscar Puente, entre abucheos de la bancada mayoritaria del PP con gritos de "¡dimisión!", y de un minuto de silencio por las víctimas de los siniestros ferroviarios y la promesa como nuevo senador de Sergio Barasoain, del PSN.

Puente tiene este pleno una doble comparecencia para explicar los choques de trenes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), tras el primer punto de orden del día, que era una comparecencia de Sánchez para el mismo asunto.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha leído el punto del orden del día y ha informado también de esa decisión del Gobierno, antes de que García haya pedido la palabra para lamentar que Sánchez no esté "porque no quiere estar", ya que este jueves "no tiene agenda, no tiene justificación y no tiene excusa".

Ha recordado que "según el Reglamento" del Senado tendría Sánchez la "obligación legal, política y especialmente moral" de estar presente, en referencia a la última reforma reglamentaria, con rango de ley, aprobada por la mayoría del PP el año pasado.

"Ha preferido quedarse en el búnker de la Moncloa escondido", ha añadido García, que se ha preguntado "qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga" y le ha tildado de "cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento".

A continuación, ha pedido también la palabra Espadas, para indicar que la Constitución, con rango superior a la ley, establece que el Gobierno puede decidir cuál de sus miembros da explicaciones en las Cortes cada vez.

El portavoz del PSOE también ha lamentado las transgresiones al Reglamento que hace el PP en el Senado, como que la última Junta de Portavoces debatiera este asunto antes de que fuese admitido por la Mesa o que en la comparecencia de Puente vaya a intervenir el PP en último lugar, siendo el grupo proponente, por lo que reglamentariamente le tocaría al inicio.