La línea de tren Madrid-Sevilla reabrirá en 10 días tras el accidente de Adamuz

El Gobierno prevé recuperar el servicio de la línea Madrid-Sevilla, interrumpida por el accidente de Adamuz, en unos diez días, en torno al próximo 7 de febrero, después de haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro en el que murieron 45 personas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado en X de que este miércoles se ha recibido la autorización judicial para empezar a reponer la infraestructura dañada en el accidente de Córdoba.

"Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales", añade, es decir, el sábado 7 de febrero, cuando se retomará el servicio en la totalidad de la línea Madrid-Sevilla, aunque el plazo dependerá de la evolución climática, han precisado fuentes de Transportes. Los trabajos en la infraestructura se refieren a la reparación de la base de la vía, la reposición del balasto (las piedras que van sobre la base), los nuevos carriles y la catenaria, entre otros, que quedaron dañados por el descarrilamiento del tren de Iryo y el choque con el Alvia.

Adamuz, el accidente que redefine el perfil político de Óscar Puente Ver más

Con la Declaración de Emergencia, que se puede usar solo en situaciones excepcionales, se puede contratar libremente, sin necesidad de un procedimiento formal, aunque es preciso informar al Consejo de Ministros en un máximo de 30 días de las actuaciones llevadas a cabo.