El PP asigna a Mazón una portavocía en Les Corts con la que ganará 634 euros más al mes

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha sido nombrado portavoz de la comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes, con una asignación mensual extra de 634,27 euros, según las tablas retributivas de diputados de 2024, unos 8.879,78 euros más al año en bruto. Según el Portal de Transparencia de la Generalitat, el sueldo del expresidente en 2024 era de 7.616,52 euros brutos mensuales, 91.398,24 anuales.

El nombramiento de Mazón ha sido comunicado por el nuevo síndic del PP en el parlamento autonómico, Nando Pastor, a la Mesa de Les Corts, según el escrito difundido por el portavoz socialista en la cámara, José Muñoz, en su cuenta en la red social X. La comisión de Reglamento no aborda temas legislativos y no se ha reunido en dos años y medio de legislatura.

Muñoz lamenta que el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón le "premia" haciéndole portavoz de la Comisión de Reglamento. "Todo para que pueda cobrar un plus salarial (634 euros al mes). Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la dana", añade Muñoz.

La exconsellera Salomé Pradas rechaza volver a declarar ante la jueza Ver más

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado también de "vergüenza" el nombramiento de Mazón en la portavocía de la Comisión de Reglamento, que le permitirá ingresar unos 8.879,78 euros más al año en bruto.

Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, y Podemos también han tachado de "vergüenza" este nombramiento. "Vergüenza", ha escrito de forma escueta en X la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, mientras que la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, ha acusado a Vox de haber destinado en la Comunidad Valenciana sus votos "a los regalos para los responsables de 229 muertes".

Por su parte, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado el nombramiento de un "insulto" a las víctimas de la dana y al pueblo valenciano. "Es una auténtica vergüenza. Mazón tiene que ir a prisión y está caterva de miserables encima le premian. Profundo asco", ha añadido.