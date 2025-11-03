Carlos Mazón, undécimo presidente autonómico que dimite entre escándalos o polémicas

La dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, es la undécima de un jefe de gobierno autonómico en el ejercicio del cargo desde el comienzo de la democracia en relación con procesos judiciales, escándalos o polémicas.

De estos once presidentes dimitidos, Mazón es el quinto del PP tras Gabriel Cañellas, Francisco Camps, Pedro Antonio Sánchez y Cristina Cifuentes; mientras otros cinco eran del PSOE: Demetrio Madrid, Javier Otano, Carlos Collado, José Marco y José Antonio Griñán; y uno de Junts, Quim Torra, que era el último en dimitir hasta ahora.

A estas once dimisiones se suman las de otros presidentes regionales que dejaron el cargo para asumir otras responsabilidades, como Eduardo Zaplana y Juan José Lucas, que fueron nombrados ministros, o Alberto Núñez Feijóo, elegido presidente del Partido Popular en 2022.

Esta es la relación de los presidentes autonómicos que han dimitido desde el comienzo de la democracia, a la que este lunes se ha sumado Carlos Mazón.

- Demetrio Madrid (PSOE), presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986, presentó su dimisión al ser imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario, de la que acabó siendo absuelto.

- Javier Otano (PSOE), presidente de Navarra desde mayo de 1985, dimitió en julio del año siguiente tras ser imputado por un supuesto cohecho en la trama navarra del caso Roldán. También fue absuelto, en su caso por la prescripción de los hechos.

- Carlos Collado (PSOE), presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió tras un informe del Tribunal de Cuentas que detectó "anomalías contables" en la compra por su gobierno de la finca Casa Grande. Posteriormente fue exculpado.

- Gabriel Cañellas (PP), presidente de Baleares desde 1983, dimitió en julio de 1995, a los pocos días de jurar su cuarto mandato consecutivo, por los casos Calvia y Túnel de Sóller, de los que fue absuelto dos años después.

- José Marco (PSOE), presidente de Aragón entre octubre de 1993 y enero de 1995, dimitió por estar procesado en el denominado "caso del Sillón", por el que fue condenado a 13 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación, a los que en 1999 se sumó otra condena por el caso de los Espías.

- Francisco Camps (PP), presidente de la Generalitat valenciana desde 2003, que fue imputado en mayo de 2009 por su relación con la supuesta trama de corrupción en el PP del caso Gürtel, presentó su dimisión cinco días después de que se decretara más tarde apertura de juicio oral contra él y otros cargos de su administración en julio de 2011.

- José Antonio Griñán (PSOE), el 27 de agosto de 2013, renuncia a la presidencia de la Junta de Andalucía, tras quince meses en el cargo, para preservar a la presidencia de la "erosión" del caso del fraude en los ERE, por el que fue condenado en 2019, aunque en 2024 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia.

- Pedro Antonio Sánchez (PP) dimitió el 4 de abril de 2017 como presidente del Gobierno de Murcia, tras un hipotético acuerdo de la oposición para sacar adelante una moción de censura impulsada por el PSOE. En 2023 fue condenado a tres años de prisión en el caso Auditorio.

- Cristina Cifuentes (PP) dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid el 25 de abril de 2018 tras varias semanas envuelta en la polémica por las presuntas irregularidades en la obtención de un máster y a las pocas horas de que se difundiera un vídeo en el que aparecía supuestamente hurtando cremas en un supermercado siete años antes.

- Quim Torra cesó el 28 de septiembre de 2020 como presidente de la Generalitat de Cataluña tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por un delito de desobediencia a año y medio de inhabilitación, por desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirada de las pancartas de apoyo a los presos del 'procés' de los edificios públicos en periodo electoral.