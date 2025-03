Las claves de las Fallas de la dana, marcadas por la ausencia de Mazón

Las Fallas de 2025 que celebran este sábado el primero de sus cinco días grandes ofrecen las siguientes cinco claves:

1.- La dana

Las inundaciones del 29 de octubre de 2024 que asolaron parte de la provincia de Valencia marcan las Fallas de este año. La solidaridad desbordante tras la dana se refleja no solo en muchos ninots -con homenajes, por ejemplo, al voluntariado- y en alusiones a la tragedia en distintas fallas, también en la colaboración que muchas comisiones falleras afectadas por la catástrofe han recibido para poder disfrutar estas fiestas con algo parecido a la normalidad.

Esa solidaridad del mundo fallero, que ya se vio el año pasado con los damnificados por el incendio del edificio de Campanar, se traslada este marzo a la fiesta valenciana más universal y se verá también en la multitudinaria Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, donde se ha previsto que desfilen -entre el lunes y el martes próximos- unas 1.400 personas de las comisiones falleras de los municipios de la zona cero de la dana.

2.- La deriva política de la dana

Una de las consecuencias de las inundaciones ha sido el interminable abanico de reproches políticos a cuenta de la gestión llevada a cabo durante las horas críticas de la emergencia, lo que también se deja ver en estas Fallas, tanto en lo artístico como en la agenda oficial de actos festivos.

Varios monumentos falleros recogen, de una u otra forma, la sátira hacia ese constante cruce de acusaciones, siempre con la habitual crítica mordaz de los artistas falleros hacia el mundo de la política, pero este año acrecentado por la gravedad de una tragedia que deja 225 víctimas mortales y tres desaparecidos, miles de damnificados y un enorme tejido socioeconómico que tardará mucho tiempo en recuperarse.

El balcón del Ayuntamiento, tradicionalmente repleto de autoridades y cargos públicos para ver la multitudinaria mascletà diaria de las dos de la tarde, luce este año, por contra, un panorama inédito en cuanto a ese tipo de invitados -de todo el espectro político- desde el 1 de marzo, cuando comienza el calendario oficial de disparos en la llamada 'catedral de la pólvora'.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha acudido aún este año a esta privilegiada atalaya consistorial, dicen desde la oposición que para no tener que escuchar o ver las protestas y peticiones de dimisión que le llegarían desde la plaza -siempre abarrotada- por su gestión política de la dana.

3.- Un tiempo más invernal que primaveral

El conocido como "tiempo de Fallas", que invita al paseo mediterráneo con ropa de entretiempo y a mediodía incluso de verano, que en 2024 fue parte del éxito de una edición de récord -con un millón de visitantes-, ha dejado paso este año a un clima generalmente nublado, con tres mascletaes suspendidas ya por alerta de lluvias intensas y un ambiente, si no frío, sí más fresco de lo normal estos últimos años.

Según Aemet, la lluvia estará presente los días grandes de estas Fallas y obligará a sacar el paraguas, especialmente desde el lunes, aunque las precipitaciones no serán muy importantes y, sobre todo, no estarán acompañadas de viento. Se prevén días bastante grises, aunque no se espera lluvia para el día de la Cremà.

4.- Menos alegría económica y problemas de transporte

Si las Fallas de 2024 fueron una de las mejores ediciones de la historia para el sector turístico y hostelero, las de este año se aventuran menos espléndidas. El mal tiempo y el hecho de que los tres últimos días grandes caigan entre semana ofrecen hasta ahora unas previsiones más discretas de ocupación, aunque la imagen de las principales calles de la ciudad, así como en los entornos de las fallas más visitadas y de los enclaves estratégicos de la fiesta, volverá a ser de lleno a rebosar en las horas centrales de cada día.

Y aunque habrá autobuses de la EMT disponibles durante las 24 horas del día desde este sábado hasta después de la Cremà, el metro y el servicio del taxi tienen convocados paros parciales. Si siempre se recomienda caminar en Fallas, este año es aún más obligatorio.

Visit València y la patronal hotelera Hosbec prevén una ocupación hotelera del 70 % de media en las cinco noches de la semana fallera, con la previsión de un pico durante el fin de semana.

Las Fallas no olvidan la dana: homenajes a voluntarios y víctimas y sátiras de la política Ver más

Las comisiones falleras, por contra, no han escatimado en gastos y este año, las al menos 384 fallas grandes costarán 6.903.995,43 euros, casi 300.000 euros más que en 2024; mientras que el mismo número de fallas infantiles costarán 2.301.111,95 euros frente a los 2.247.806,51 del ejercicio anterior.

5.- Los problemas del incivismo

Aunque ya se lleven dos semanas de actos falleros, celebraciones festivas, verbenas y discomóviles por toda la ciudad, queda por ver cómo serán los cinco días grandes de estas Fallas, después de que al término de las del año pasado la alcaldesa, María José Catalá, anunciara de forma contundente "mano dura contra el incívico".

El uso de pirotecnia ilegal -en ocasiones traída por turistas extranjeros- y los daños en parques, jardines y entornos monumentales por culpa de las grandes aglomeraciones, el 'botellón' y el vandalismo, entre otras molestias que sufren estos días también muchos vecinos de la ciudad, se presentan como uno de los problemas más acuciantes que afrontan estas fiestas, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.