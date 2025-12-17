Sumar insiste en un cambio del Gobierno y cree que el PSOE se está equivocando: “Esto solo impulsa a Vox”

“La situación es brutal”. El ala de Sumar en el Gobierno sigue extremadamente preocupada por la crisis que vive el PSOE y continúa insistiendo en que el presidente, Pedro Sánchez, debe hacer una profunda remodelación de la parte socialista del Ejecutivo, porque hasta ahora no “acierta” con una respuesta que lo único que hace es que crezca Vox.

Fuentes del ala gubernamental de Sumar muestran de nuevo sus discrepancias con los socialistas y su insatisfacción por la actitud del presidente. “Si no se hace nada, no se llega a 2027”, reflexionan a la vez que critican la actitud de Moncloa y de Ferraz de inacción y de espera a que todo se calme durante las fiestas de Navidad.

“La política no es solo coyuntura”, emiten desde el núcleo duro de Sumar, donde reiteran que la única fórmula para salvar al Gobierno pasa por un cambio del equipo ministerial y por la aplicación de valientes medidas sociales como la limitación de los alquileres o la prestación universal por hijo menor de 18 años.

La crisis de Gobierno que exige Sumar está enfocada en el área socialista. “En nuestros ministerios no está entrando la UCO”, indican desde el espacio de Yolanda Díaz sobre por qué no tendría que implicar el cambio a su espacio. Con otra reflexión: “Serían buenas nuevas caras ante la sociedad. El cambio del Ejecutivo es gasolina buena para la coalición. Es la carta que tiene Sánchez, no sirve solo hacer retoques en el partido”.

"No estamos en julio"

En Sumar reconocen que todo está en manos del presidente: “Puede haber un debate sobre si convocar elecciones o no, pero es su competencia. Él ha decidido que no. ¿Pero seguimos así?”. Por eso, las fuentes reiteran constantemente que esa remodelación sigue siendo necesaria porque sólo se está alimentando que siga creciendo electoralmente el partido de Santiago Abascal, a la vez que reiteran su intención de no romper el Gobierno.

Además, lamentan que el PSOE sostenga que el escenario es igual que en verano: “No estamos en julio, la gente progresista no puede más”. No obstante, las fuentes creen que los socialistas pueden cambiar su opinión y terminar haciendo más adelante ese cambio en el Ejecutivo.

Sánchez se reafirma en la resistencia: retoques mínimos, gestos a los socios y estirar la legislatura Ver más

El PSOE y los partidos de Sumar tienen previsto reunirse el próximo viernes, aunque los interlocutores serán cargos orgánicos de estos espacios y no miembros del Gobierno. La delegación socialista estará encabezada por Rebeca Torró, mientras que en el equipo al otro lado de la mesa estarán previsiblemente dirigentes como Laura Moreno (Sumar) y Amanda Meyer (IU).

Los partidos del espacio de Sumar pidieron a los socialistas esta reunión después de que Sánchez rechazara su idea de un gran cambio de Gobierno. El presidente apuesta por hacer un retoque puntual para sustituir a Pilar Alegría, que deja el Ejecutivo para centrarse en su carrera para las elecciones de Aragón, que han sido convocadas de manera anticipada por Jorge Azcón (PP) para el próximo 8 de febrero.

El presidente ha defendido durante toda la semana que está contento con la labor de todos su ministros y sigue mandando el mensaje político de que tiene la “energía y la determinación” para aguantar toda la legislatura, mientras lanza gestos a sus socios catalanes y vascos para rearmar el bloque de investidura. No ha dado pistas de quién ocupará la Portavocía, aunque sí especificó a los periodistas en la tradicional copa de Navidad en La Moncloa que será un mujer.