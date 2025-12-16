Alegría anuncia que deja el Gobierno para centrarse en las elecciones de Aragón

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que hoy es su última día en el Ejecutivo para centrarse en su candidatura como número uno de la papeleta del PSOE para las próximas elecciones en Aragón, que se han adelantado al próximo 8 de febrero.

Alegría ha publicado en la red X: "Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país".

"He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra", ha señalado en el texto.

De esta manera la hasta ahora ministra de Educación cierra su etapa en el Ejecutivo de coalición, al que llegó en la gran crisis de Gobierno que hizo Pedro Sánchez en julio de 2021. Posteriormente, revalidó su título de ministra, tras las elecciones de 2023, sumando la competencia de Deportes y asumiendo la Portavocía.