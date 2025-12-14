Azcón oficializa este lunes el adelanto electoral en Aragón que podría ser el 8 de febrero

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparecerá este lunes en una rueda prensa para oficializar el adelanto electoral en la comunidad, previsiblemente para el 8 de febrero.

Tras el fracaso en las negociaciones de Azcón con Vox para sacar adelante el presupuesto de Aragón de 2026, el presidente ha convocado a los medios de comunicación a las 11.30 horas tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que aprobará el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, que se publicaría el martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Los comicios, según la ley electoral, deberán celebrarse 54 días después de la entrada en vigor del decreto, es decir, el 8 de febrero.

El PP prepara un carrusel de elecciones frente a la opción del 'superdomingo' para desgastar más a Sánchez Ver más

El presidente ha rehusado hasta ahora confirmar la fecha de las elecciones y ha emplazado a la prensa para informar de su decisión tras un fin de semana de reflexión.

Aragón vivirá su primer adelanto electoral y los partidos con representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón Teruel Existe, Podemos, IU y PAR- tendrán que preparar una campaña en tiempo récord, con las Navidades de por medio, y cerrar las candidaturas.

Azcón liderá la del PP con la ambición de no tener que depender de Vox, y el riesgo de que el equilibrio de fuerzas en las Cortes se mantenga, en liza con la ministra de Educación y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, que aspirará a la presidencia de Aragón, salvo sorpresa en las primarias que ha de convocar el partido.