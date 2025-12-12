Transparencia total
Transparencia total
ARAGÓN

Aragón va a elecciones anticipadas al fracasar el último intento de pacto de Azcón con Vox

  • El próximo Consejo de Gobierno aprobará el decreto de disolución de las Cortes, lo que fijaría los comicios el 8 de febrero
  • La negociación está rota por la postura de Vox en asuntos ideológicos, señalan los conservadores
El presidente de Aragón, Jorge Azcón.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón. FABIAN SIMON

Aragón celebrará elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 entre el presidente, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco. Informa EFE.

Tras la reunión, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado que el acuerdo no ha sido posible y que la negociación está rota porque la postura de Vox en asuntos ideológicos y que trascienden a Aragón, y que incluso son "ilegales", ha dicho, es "absolutamente inamovible".

De este modo, tal y como el Gobierno de Aragón y su presidente han venido anunciando las últimas semanas, el presupuesto no se tramitará en las Cortes y un próximo Consejo de Gobierno, previsiblemente el próximo lunes, aprobará el decreto de disolución de las Cortes.

De confirmarse y según lo que establece la ley electoral, los comicios se celebrarán el domingo 8 de febrero.

En su comparecencia ante la prensa, Bermúdez de Castro ha rehusado confirmar esta fecha y ha remitido a lo que pueda decir Azcón en los próximos días, pero ese es el escenario sobre el que trabaja el equipo del presidente, según fuentes de su entorno. 

