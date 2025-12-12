Aragón va a elecciones anticipadas al fracasar el último intento de pacto de Azcón con Vox

Aragón celebrará elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 entre el presidente, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco. Informa EFE.

Tras la reunión, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado que el acuerdo no ha sido posible y que la negociación está rota porque la postura de Vox en asuntos ideológicos y que trascienden a Aragón, y que incluso son "ilegales", ha dicho, es "absolutamente inamovible".

De este modo, tal y como el Gobierno de Aragón y su presidente han venido anunciando las últimas semanas, el presupuesto no se tramitará en las Cortes y un próximo Consejo de Gobierno, previsiblemente el próximo lunes, aprobará el decreto de disolución de las Cortes.

De confirmarse y según lo que establece la ley electoral, los comicios se celebrarán el domingo 8 de febrero.

En su comparecencia ante la prensa, Bermúdez de Castro ha rehusado confirmar esta fecha y ha remitido a lo que pueda decir Azcón en los próximos días, pero ese es el escenario sobre el que trabaja el equipo del presidente, según fuentes de su entorno.