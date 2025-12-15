Azcón lleva a Aragón a elecciones para ganar fuerza dentro del PP pese al riesgo de depender más de Vox

Jorge Azcón juega desde hace tiempo en el terreno de la política nacional. La decisión del presidente de Aragón de adelantar las elecciones al próximo 8 de febrero —trasladada el pasado viernes y oficializada por él mismo este lunes— responde a una estrategia consensuada con la dirección nacional del Partido Popular, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, para tratar de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez, pero también a los intereses políticos de Azcón. Así, no solo consigue forzar una crisis con la salida de Pilar Alegría, actual ministra portavoz, sino que supone aumentar su proyección a nivel estatal.

En su comparecencia, Azcón quiso enviarle un mensaje al propio presidente del Gobierno, con el que busca confrontar emulando la estrategia que tantos éxitos le ha dado en la derecha a su compañera de filas en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Estar en el Gobierno sin Presupuesto no es gobernar", señaló ante los medios. "Queremos un Gobierno fuerte que apruebe un Presupuesto. También España necesita unos Presupuestos. O de lo contrario también deberían convocarse elecciones".

Tal y como contó infoLibre, el PP quiere aprovechar su fortaleza a nivel territorial con un carrusel de convocatorias electorales — según el calendario, no deberían celebrarse elecciones en Aragón hasta mayo de 2027— para tratar de abrir un cisma en el PSOE a nivel territorial, con el objetivo de que las federaciones obliguen a Sánchez a adelantar él también las generales, como hizo en 2023 tras la debacle de la izquierda en las autonómicas y municipales. Tras las extremeñas, que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, apenas habrá tiempo de descanso: la campaña electoral comenzará el 23 de enero, así que los partidos deberán volver al modo electoral en menos de un mes.

Con todo, Azcón corre varios riesgos. Entre ellos, aumentar la dependencia de Vox, al que la pasada semana dio un sonoro portazo. El Ejecutivo de Azcón rechazó replicar el pacto que el PP sí firmó con Vox para investir al sustituto de Mazón al frente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. En ese caso, el barón del PP cedió ante las peticiones de los ultraderechistas en materias como la defensa del medio ambiente y la inmigración, pero el PP de Aragón tachó esas mismas medidas de "inasumibles" e incluso "ilegales".

Azcón busca una mayoría suficiente para no depender de Vox

El Partido Popular no solo se muestra convencido de la victoria de Azcón frente a una Pilar Alegría que ha visto lastrada su imagen tras hacerse pública una fotografía con Paco Salazar, acusado de agresión sexual, hace solo unos meses, sino que creen que el aragonés podría elegir entre pactar con los ultraderechistas o con Teruel Existe y el PAR. Una posibilidad que, a juicio de Génova, puede "desactivar" a los de Santiago Abascal.

En las autonómicas de 2023, Azcón ganó con bastante margen a Lambán —un 35,55% de los votos frente a un 29,51%—, pero quedó lejos de la mayoría absoluta fijada en 34 escaños al obtener 28 parlamentarios. En esos comicios, la extrema derecha logró 7 diputados, mientras que la Chunta Aragonesista y Aragón Existe obtuvieron 3 escaños cada uno. La coalición de Podemos y Alianza Verde solo logró un parlamentario, al igual que IU y el PAR.

Actualmente, según El Periódico de Aragón, Azcón lograría el 38,4% de los votos y los socialistas se quedarían con el 24,1% de los sufragios. Vox se anotaría un fuerte ascenso que le situaría con el 16,5% de las papeletas frente al 11,2% que obtuvo hace dos años, más de cinco puntos de diferencia. El resto de formaciones se moverían entre el 3% y el 5% de los apoyos.

A favor del popular juega la buena imagen que se ha labrado dentro del PP. Así se desprende de una reciente encuesta de 40dB., que colocaba a Azcón como el líder mejor valorado del PP, con un 52,2%, por encima de figuras como Feijóo, la madrileña Ayuso, o el presidente andaluz, Juanma Moreno. Sin embargo, su nivel de conocimiento es el más bajo de todos los barones populares: solo el 24,5% de los encuestados sabe quién es.

El estudio revela también que Azcón es el dirigente del PP mejor valorado por los votantes de la izquierda. Entre los electores del PSOE obtiene un 34,8% de aprobación, entre los de Sumar, un 29,7% y entre los de Podemos, un 24,3%. Entre los votantes de Vox, llega al 60,1%. Y lo cierto es que el presidente aragonés lleva tiempo buscando cómo proyectarse a nivel nacional con un perfil "moderado" frente al de otros de sus compañeros.

Una estrategia que, en su día, ya siguió Alberto Núñez Feijóo tras doce años en la Xunta de Galicia y que le llevó a ser prácticamente aclamado por sus compañeros tras la defenestración colectiva de su antecesor en el PP, Pablo Casado. Sin embargo, si Feijóo no acaba cumpliendo su objetivo de llegar a La Moncloa en las próximas generales, se abriría un proceso interno en el que Azcón podría ser considerado para sustituirle, a tenor de sus movimientos.

La publicidad institucional y los 'datacenter', claves en Aragón

Uno de los éxitos del conservador se explica en el gasto en publicidad institucional. En estos dos años y medio al frente del Gobierno de Aragón, ha aumentado la cantidad de recursos económicos que distribuye entre los medios de comunicación regionales y nacionales de manera considerable Así, el desembolso fue un 40% mayor el año pasado respecto al ejercicio previo, el mayor desembolso en casi 15 años.

En concreto, según adelantó eldiario.es, el Ejecutivo aragonés gastó 2,3 millones de euros en los tres primeros meses de 2025, frente a los 1,7 millones que destinó en el mismo periodo de tiempo un año antes, lo que supone un crecimiento del 33% en este concepto. En cuanto a grupos mediáticos, Prisa Radio fue el más beneficiado por las campañas del Gobierno de Aragón, con un desembolso de más de 585 mil euros en ayudas institucionales.

En este tiempo Azcón también se ha enfocado mucho en atraer proyectos milmillonarios privados como los centros de datos, actualmente en auge en la región. El conservador ha agilizado los trámites y ha reducido la burocracia para las empresas adjudicatarias, entre las que se encuentran multinacionales estadounidenses. El Gobierno aragonés aprobó el pasado noviembre un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) impulsado por Microsoft cuyo presupuesto ronda los 5.300 millones de euros.